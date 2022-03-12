中一中「牽亡歌」衝突學生說話了　籲校方汰換不適任教師

我是廣告 請繼續往下閱讀
包括錄影的學生在內，5名學生中午在校門口接受訪問，並發表三點聲明，一、學校應全面清查、汰換學校不適任教師。二、校方處理此事後續公開透明，不要用威壓方式。三、希望輿論到此為止、別做不實闡述，留給學生學習空間。
當事者陳姓學生並未出現，同學形容他是一個很認真的人，假日特別跑回學校做報告，但老師認為報告內容與課程不相符，大量刪減的內容正是他最用心、花最多時間的部份，他企圖向老師爭取發表的機會，老師卻失控大喊「你給我下去」，成為引爆的導火線，此時有同學見情形不對，開始錄影。
學生們說，陳同學受到外界壓力不想再發聲，透過他們表達個人立場，看影片的人可能會覺得好玩，但希望事件聚焦在學生的「報告自主」及「師生溝通」問題上。
上傳影片的學生說，這時代已不適用一味填鴨的教育方式，但呂老師對他們的態度，一直都是以上制下的權威態度，遇到不順她的意，就搬出「現在的學生很可怕」之類的言論。上傳影片的初衷，並非想透過輿論撻伐學校，而是多數同學認為老師的行為已達不適任標準，希望學校積極重視問題、幫他們更換老師，但學校處理事件的第一時間，不是了解事情的來龍去脈，而是要求把影片下架，他覺得「非常不OK」。
對於該名老師被歷屆學生取綽號，學生們表示她已任教3、40年，風評有目共睹，為免事件失焦，他們不想再著墨。關於星期一的師生溝通，學生們尚未接獲校方通知，但希望過程公開透明，包括有會議紀錄、全程錄影等。他們強調，把他們若關在一個充滿師長的小房間「溝通」，是不平等的。