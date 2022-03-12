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不待青瓦台了？打破「帝王制總統」印象　尹錫悅要換地方

▲韓國總統當選人尹錫悅正在準備將辦公地點從青瓦台遷出。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國總統當選人尹錫悅正在準備將辦公地點從青瓦台遷出。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-12 14:59:18

韓國總統當選人尹錫悦，近日以些微差距打敗執政黨對手李在明，即將於5月入主青瓦台。不過有韓媒報導稱，尹錫悅準備兑現大選時的承諾，就是將位於青瓦台的總統辦公室改到光化門，以打破韓國「帝王式總統制」的固有印象。

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根韓國《朝鮮日報》報導，尹錫悦正與幕僚討論，是否能將位於首爾光化門政府辦公大樓內的國務總理辦公室，改為讓總統使用，而總理或許會改至京畿道果川市的政府大樓辦公。

據了解，尹錫悦在競選早期就曾承諾，一旦當選總統，將不會在青瓦台辦公，屆時青瓦台將向一般民眾開放。按尹錫悦及部分韓媒的說法，青瓦台已成為韓國「帝王式總統制度」的象徵，變相阻礙了韓國的政治改革進程。

不過即便不待青瓦台，光化門身為朝鮮王朝景福宮的正門，獨特的地理位置也使它成為韓國民眾心目中的「國門」，附近也已形成重要商業中心，不少大型企業、金融機構的總部都設在那裡。

值得一提的是，尹錫悦並非第1位提出要在光化門辦公的元首，現任總統文在寅也曾在2017年時承諾要做「光化門總統」，把青瓦台改成「民眾休息空間」，但由於警衛問題和保安系統擴建所費不貲，也為了不影響施政混亂，最後並沒有付諸實施。

自1948年大韓民國成立開始，青瓦台就是總統的官邸，但當時的名稱還是「景武台」，直到1960年，尹潽善當選總統，就將「景武台」改名為青瓦台。

▲韓國青瓦台。（圖／翻攝韓聯社）
▲青瓦台外觀。（圖／翻攝韓聯社）
報導提到，總統府搬遷並非易事，需要事先進行廣泛討論，包括如何提供安保服務、需要加裝哪些設備等，同時徵求公眾意見。不過尹錫悦方面則表示，在與現任政府相關人士商議後，認為搬遷應不成問題，至於政府大樓的改造費用，則估計在50億韓元左右。

除了辦公室，尹錫悅也打算將住所搬到首爾三清洞的總理公館或三清洞安家（安全屋），因為如果青瓦台未來要向民眾開放，他就不能再使用青瓦台內的官邸。

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