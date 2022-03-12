峮峮泡湯藏胸貼「赤裸程度已達上限」 親揭害羞拍攝過程
中信「Passion Sisters」PS女孩峮峮（吳函峮），是大家心目中的啦啦隊女神，也是日前《NOWnews今日新聞》啦啦隊女神民調票選第一名，雖然她身高僅160公分，卻擁有飽滿的上圍、火辣的身材，她今（12）日出席第二本寫真書《QUNing》簽書會，談及尺度最大的溫泉照，喊話目前不會接受更「赤裸」的邀約，也親自還原害羞的拍攝過程。
記者侯家瑜/台北報導
2022-03-12 16:39:33｜2022-03-12 16:49:57
峮峮透露這次的寫真比第一本更赤裸，尤其是泡溫泉的系列，只有貼胸貼跟穿小褲褲，坦言尺度已經到了極限：「雖然第一本也有裸背，但當時有穿牛仔褲。」峮峮表示即使當時已經清場，拍攝現場只有攝影師林予晞、一名女燈光師，但由於一直被林予晞稱讚，所以其實內心還是很害羞。峮峮喊話目前的寫真照，不會再有更大的尺度：「第三本最多就這樣了，可能心防還是沒辦法卸下。」坦言未來若有更赤裸、刺激的邀約，還需要再考慮。
峮峮表示年前就有開始嚴格管理體態，已經習慣肚子餓的感覺：「照片還好，還可以修圖，但我還是要跑宣傳，我不想要一出現，大家就會質疑『咦這是誰』，所以有刻意節食。」表示前後大概已經甩了8公斤，上圍部分也有縮減，大腿的部分瘦最多。