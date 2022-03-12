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大S老公為截肢好友放棄賺錢！陪走低潮　試管8次奇蹟發生

▲具俊曄（左）在姜元來出車禍癱瘓時，不離不棄拒絕單飛。（圖／姜元來臉書）
▲具俊曄（左）在姜元來出車禍癱瘓時，不離不棄拒絕單飛。（圖／姜元來臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-12 15:40:39

大S（徐熙媛）去年與汪小菲離婚，今年閃嫁韓團「酷龍」成員具俊曄，2人因24年來手機號碼都沒更換，才有機會找到彼此，偶像劇般的重逢故事，引發台韓全網熱議。因台灣是首個翻拍《流星花園》的國家，所以「始祖杉菜」大S在南韓有一定知名度，但具俊曄在新一輩台灣人眼裡較為生疏，其實他1997年曾風靡全亞洲，直到隊友姜元來車禍癱瘓，演藝事業才停擺，具俊曄原本有單飛把握演藝事業的機會，但他為了好友拒絕提議，並陪著姜元來走過多年低潮。

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▲具俊曄（左）、姜元來已是大叔年紀。（圖／姜元來IG）
▲「酷龍」曾風靡全亞洲。（圖／姜元來IG）
「酷龍」由姜元來、具俊曄組成並於1996年出道，甫出道就被封為「韓流先驅團體」，1997年他們紅遍亞洲，歌曲被徐懷鈺、杜德偉、蘇慧倫及草蜢等人翻唱。他們在台大受歡迎，1998年來台發展並簽給滾石唱片，成為蘇慧倫同門，更曾以嘉賓身分登上蘇慧倫的演唱會，當年大S就坐在觀眾席，後來因節目與慶功宴的場合見面，女生便展開追求，具俊曄說當時看到大S太漂亮，「我不討厭，所以就交往了」。

「酷龍」演藝事業達顛峰時，姜元來在2000年遇重大車禍，醫生當時宣判恐終身癱瘓，即使復原也得一輩子坐輪椅，姜元來後來決定截肢，導致「酷龍」活動必須暫停，當時公司原打算解散團體，讓具俊曄單飛，具俊曄因隊友出事受到打擊，但他也為了對方拒絕公司單飛計畫。

具俊曄陪著姜元來復健一段時間，姜元來當時一度自卑，常對女友發脾氣，但女方不離不棄願意照顧他；直到2003年，姜元來的車禍官司告一段落、獲得數百萬賠償金，最後與交往10年的女友結婚，因姜元來生育困難，夫妻倆試了8次試管嬰兒終於成功。姜元來的老婆曾表示，2人相處一直爭吵，感謝孩子的到來，讓他們更加珍惜這緣分。

「酷龍」於2005年再度合體，具俊曄為了讓對方重新站上舞台，特地編一套輪椅舞，有情有義十分感人。他們發行的《Victory》中，主打歌《我的愛，宋兒》是姜元來下半身癱瘓後感念妻子而唱的歌曲，同年12月「酷龍」也在首爾第三體育館舉行出道10週年的演唱會。

具俊曄現年52歲，光頭造型是他的特色之一，除了精湛舞藝，畫畫實力也是一流，曾於節目公開過素描，以及舞台設計圖、開過畫展。姜元來出車禍癱瘓後，具俊曄開設服飾店，並迷上電音而兼任DJ工作持續至今，時常出席公演，他除了在清潭洞經營俱樂部，也於江南多家俱樂部擔任固定DJ與派對企劃，新音樂作品《Dance With Tiger》即將發行。

▲具俊曄有顏有身材，懂穿搭懂音樂又會畫畫。（圖／具俊曄IG）
▲具俊曄有顏有身材，懂穿搭懂音樂又會畫畫。（圖／具俊曄IG）
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