大S老公為截肢好友放棄賺錢！陪走低潮　試管8次奇蹟發生

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「酷龍」演藝事業達顛峰時，姜元來在2000年遇重大車禍，醫生當時宣判恐終身癱瘓，即使復原也得一輩子坐輪椅，姜元來後來決定截肢，導致「酷龍」活動必須暫停，當時公司原打算解散團體，讓具俊曄單飛，具俊曄因隊友出事受到打擊，但他也為了對方拒絕公司單飛計畫。
具俊曄陪著姜元來復健一段時間，姜元來當時一度自卑，常對女友發脾氣，但女方不離不棄願意照顧他；直到2003年，姜元來的車禍官司告一段落、獲得數百萬賠償金，最後與交往10年的女友結婚，因姜元來生育困難，夫妻倆試了8次試管嬰兒終於成功。姜元來的老婆曾表示，2人相處一直爭吵，感謝孩子的到來，讓他們更加珍惜這緣分。
「酷龍」於2005年再度合體，具俊曄為了讓對方重新站上舞台，特地編一套輪椅舞，有情有義十分感人。他們發行的《Victory》中，主打歌《我的愛，宋兒》是姜元來下半身癱瘓後感念妻子而唱的歌曲，同年12月「酷龍」也在首爾第三體育館舉行出道10週年的演唱會。
具俊曄現年52歲，光頭造型是他的特色之一，除了精湛舞藝，畫畫實力也是一流，曾於節目公開過素描，以及舞台設計圖、開過畫展。姜元來出車禍癱瘓後，具俊曄開設服飾店，並迷上電音而兼任DJ工作持續至今，時常出席公演，他除了在清潭洞經營俱樂部，也於江南多家俱樂部擔任固定DJ與派對企劃，新音樂作品《Dance With Tiger》即將發行。