國道3號連環車禍 路過護理師出手CPR！奇蹟救下命危女
高雄市一名余姓軍人（25歲），今天（12日）凌晨1時許，開車行經國道3號北上78.2公里處時，疑似因疲勞駕駛恍神追撞聯結車，余男失控後又撞上內側護欄，整台車打橫停在道路中央，最後又被後方4台車連環追撞，導致多人受傷，其中余男車內的郭姓女子（17歲）傷勢嚴重，一度陷入昏迷，所幸一位護理師正巧路過，立即協助實施CPR，直至警消趕抵才離開，郭女送醫後也奇蹟般恢復意識。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 16:04:03｜2022-03-12 16:09:28
據了解，余男趁著軍中放假，昨天深夜開車載著友人從高雄返回台北，不料卻因疲勞駕駛失控撞車，後車也因天色昏暗煞車不及，陸續有4輛車發生追撞。
由於余男車輛遭到多車碰撞，導致車上的郭女受傷嚴重，一度因顱內出血昏迷不醒，一名路過的護理師見狀，立即伸出援手協助實施CPR，直到救護人員接手後才離開，郭女送醫後，也因護理師即時處置，順利恢復意識，目前在醫院觀察治療中。
警方指出，整起追撞事故，共有6車受損、5人受傷，除去郭女外，還有一名黃姓女乘客傷勢較嚴重，受有右眼挫傷及骨折情形，其餘4人則受輕傷，事後都已協助送醫治療；警方也呼籲民眾，行車前注意自身精神狀況，切勿疲勞駕駛，造成自身與他人的危險。（編輯：陳苾暐）