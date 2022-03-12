《原子少年》林煥鈞排練「跳過頭」 右腳拉傷仍樂觀上陣
男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》由知名製作人詹仁雄發起，陳嘉樺（Ella）、坤達、周湯豪、田一德一同擔綱導師。明（13）日首錄記者會即將登場，80位小鮮肉即將和大家見面，其中土星的林煥鈞接受《NOWnews今日新聞》訪問時，表示最近因頻繁排練而「跳過頭」，所以右腳有稍微拉傷，明天會帶傷上陣，好在他每天回家都會用筋膜槍按摩，也會深層熱敷，才能緩和疼痛，希望表演時可以拿出最好的表現。
記者侯家瑜/台北報導
2022-03-12 17:05:16
天王星的陳柏諦表示最期待的就是能和大咖老師見面，尤其是和自己風格一樣的周湯豪，也稱讚Ella說話幽默風趣。金星的梁善鈞透露每次在洗澡時，都會對著鏡子練習自信，笑說自己是零視角帥哥，雖然先前在陌生的鏡頭前會稍微害怕，不過現在會試著在大家面前，呈現最完美的一面。
火星的李承隆透露最期待穿制服：「之前看韓國、大陸的選秀節目，看到他們不僅跳舞帥，制服也很加分，我早就想要有這種嘗試。」坦言想要快點看到作品照。海王星的呂尊揚擅長音樂創作，表演經驗豐富的他曾擔任樂團的吉他手，對於團體並不陌生，在公開場合也不太會緊張。