COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

《原子少年》林煥鈞排練「跳過頭」　右腳拉傷仍樂觀上陣

▲林煥鈞因頻繁排練而「跳過頭」。（圖／記者林調遜攝）
▲林煥鈞因頻繁排練而「跳過頭」。（圖／記者林調遜攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-03-12 17:05:16

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》由知名製作人詹仁雄發起，陳嘉樺（Ella）、坤達、周湯豪、田一德一同擔綱導師。明（13）日首錄記者會即將登場，80位小鮮肉即將和大家見面，其中土星的林煥鈞接受《NOWnews今日新聞》訪問時，表示最近因頻繁排練而「跳過頭」，所以右腳有稍微拉傷，明天會帶傷上陣，好在他每天回家都會用筋膜槍按摩，也會深層熱敷，才能緩和疼痛，希望表演時可以拿出最好的表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
天王星的陳柏諦表示最期待的就是能和大咖老師見面，尤其是和自己風格一樣的周湯豪，也稱讚Ella說話幽默風趣。金星的梁善鈞透露每次在洗澡時，都會對著鏡子練習自信，笑說自己是零視角帥哥，雖然先前在陌生的鏡頭前會稍微害怕，不過現在會試著在大家面前，呈現最完美的一面。

▲梁善鈞透露每次在洗澡時，都會對著鏡子練習自信。（圖／記者林調遜攝）
▲梁善鈞透露每次在洗澡時，都會對著鏡子練習自信。（圖／記者林調遜攝）

▲陳柏諦最期待的就是能和大咖老師見面。（圖／記者林調遜攝）

▲陳柏諦最期待的就是能和大咖老師見面。（圖／記者林調遜攝）
火星的李承隆透露最期待穿制服：「之前看韓國、大陸的選秀節目，看到他們不僅跳舞帥，制服也很加分，我早就想要有這種嘗試。」坦言想要快點看到作品照。海王星的呂尊揚擅長音樂創作，表演經驗豐富的他曾擔任樂團的吉他手，對於團體並不陌生，在公開場合也不太會緊張。

▲李承隆透露最期待穿制服。（圖／記者林調遜攝）
▲李承隆透露最期待穿制服。（圖／記者林調遜攝）
▲呂尊揚樂團經驗豐富。（圖／記者林調遜攝）
▲呂尊揚樂團經驗豐富。（圖／記者林調遜攝）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
復合舊愛！誰讓你完美的感動？

復合舊愛！誰讓你完美的感動？

繼續作答
即時
推薦閱讀