太太要生產仍來教召　蔡英文讚：展現守護國家與家人決心

新制14天教召首梯召員上週六（5日）入營受訓，總統蔡英文今（12）日前往新北市林口南勢埔靶場視導參加新式教召後備軍人，對於有召員妻子即將臨盆仍不放棄免除教召，蔡英文讚嘆這是展現守護國家與家人的決心。

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