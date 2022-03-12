太太要生產仍來教召　蔡英文讚：展現守護國家與家人決心

新制14天教召首梯召員上週六（5日）入營受訓，總統蔡英文今（12）日前往新北市林口南勢埔靶場視導參加新式教召後備軍人，對於有召員妻子即將臨盆仍不放棄免除教召，蔡英文讚嘆這是展現守護國家與家人的決心。在國防部長邱國正、國安會秘書長顧立雄、參謀總長陳寶餘、桃園市長鄭文燦等人陪同下，蔡英文視導陸軍第六軍團206旅新式教召訓練狀況。蔡英文致詞時表示，這次是首次的新式教召，所以她一定要來看後備軍人動員訓練情況。「這次教召不僅時間延長，科目也比以往多，更加精實嚴格。」
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蔡英文也指出，在這次教召，有些人因為太太快要生產，可以申請免召，但他們還是來履行義務，也得到太太的支持；也有很多人放下工作，來參與教召，要利用這14天複習戰場技能，展現守護國家的決心，也保護自己的家人。還有在教召行軍當中，有小學老師帶著同學，一起為後備軍人加油，這也代表國人對國防的重視，也是推動全民國防的意義。
蔡英文最後感謝配合教召的後備軍人，以及家人還有全體國人的支持，感謝大家一起為守護國家而努力。蔡英文表示，也會請國防部，務必針對這次教召的執行情況，持續滾動檢討、精進，這樣才能夠務實強化後備戰力，讓守護國家更有力。