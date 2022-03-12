「黃彥毓、我願意」　綠委贈信物掃街輪番相挺盼為民服務

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致贈黃彥毓「雨鞋」的立委許智傑表示，基本上大家都知道，打給黃彥毓，就算不是他的業務範圍，他也會熱心地把事情辦好，也希望他繼續為台灣人民上山下海。
送黃彥毓「計算機」立委李昆澤特別感謝謝黃彥毓在高市府期間擔任水利局機要秘書的協助三民區內的寶業里滯洪池保護了很多人的生命財產安全，他期許黃彥毓為高雄市民審慎監督預算。
送給黃彥毓一頂「工程帽」的立委邱志偉則說，黃彥毓不僅受過地方歷練，更待過中央，依照他的專業，若是讓他當選，對南高雄，對前鎮小港的發展有很大的幫助。
送了一件「救難背心」給黃彥毓的立委劉世芳則表示，黃彥毓在地方各局處以及中央的經驗，將可以幫助正在轉型的前鎮小港，帶來更好的發展，期許他當選後能夠像過去繼續保護市民。
今天幫彥毓戴上「手套」立委邱議瑩也表示，希望能讓這一位有學歷經過磨練的少年，無怨尤的為高雄服務，做一個「前小專屬長工」。
立委賴瑞隆則強調，黃彥毓十年磨一劍，已經準備好為民服務，今天跟六個立委及委員里長站出來推薦，就是因為前鎮小港的許多重大建設都有彥毓跟六個立委一起共同努力過的痕跡，他送「麥克風」給黃彥毓就是期許自己的「最強師弟」成為前鎮小港的新科議員，並能完成他本人常說的「馬上就任、馬上服務，沒有蜜月期」這些對選民的承諾。
賴瑞隆也特別提出，今天與其他委員共同站出來，是因為看到黨部主委只幫自己推出的候選人推薦，相較於邁向過半大聯盟的這些新人多少有些不公平，希望能拉這幾位新人一把，因為他們各個都絕對有豐富的經驗，希望我們這個會做事的團隊來支持這些會做事的新人！
另外，民進黨中二選區立委林靜儀也特別南下為「邁向過半大聯盟」的成員左楠地區議員參選人黃偵琳、前金新興苓雅議員參選人湯詠瑜、鳳山地區議員參選人蘇致榮及前鎮小港議員參選人黃彥毓加油打氣，並期許在黨籍候選人的團結下，讓高雄市議會由民進黨過半，協助市長陳其邁再拚一次四年完成「挺邁過半的目標!」隨後，林靜儀也陪同黃彥毓進行車隊掃街拜票。