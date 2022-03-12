討150萬未果請幫派出面 竹聯明仁會4煞出手竟「綁錯人」
新北市一名朱姓男子，日前因故積欠楊姓男子150萬債務，楊男多次索討未果，便找來竹聯幫明仁會陳姓幹部，計畫將朱男擄走，不料陳男的小弟竟錯綁成朱男的黃姓員工，眾人將錯就錯，拘禁多日後，逼迫黃男誘騙朱男外出，但仍以失敗告終，無奈之下只好將員工釋放，警方獲報後迅速逮捕相關人等，訊後已依法送辦。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 17:02:03｜2022-03-12 17:26:42
據了解，朱姓男子日前與楊姓男子合資經營中古車行，卻因經營不善，積欠楊男150萬元債務，又屢屢藉故不願還款，楊男才會找上竹聯幫的陳男協助討債；事發當日，陳男手下3名小弟，以買車為名義，試圖將朱男騙到新北市中和區見面，待對方一現身後，3人便持球棒一頓毒打，並把人押到中原五街一處社區大樓拘禁，沒想到事後卻發現此人根本不是朱男，而是朱男車行的黃姓業務。
隔幾天後，陳男等人又試圖用黃男名義將朱男騙出，但還是被朱男順利逃脫，見事跡敗露已無計可施，才把無辜遭牽連的黃男釋放；經過中和警方連日追查，本月7日持搜索票、拘票將陳姓男子及3名小弟逮捕到案，訊後也將4嫌依妨害自由、傷害、組織犯罪防制條例等案移送新北檢偵辦。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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