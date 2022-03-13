iPhone用5年想換SE 3好嗎？內行反推「它」：續航散熱好
iPhone 耐用度高，有網友一台 iPhone 7 Plus 再換過一次電池之下服役5年，年屆退休想換購新機，在目前的預算考量下，在iPhone 11和iPhone SE3 兩台手機之間舉棋不定，同時也思考是不是再撐個半年等iPhone 12降價再下手。該名網友表示，自己對於手機屬於輕度用戶，頂多滑社群、上網、看PTT等等，不打Game也不追劇。這貼文一出立即吸引不少果粉討論，對於原Po想等iPhone 12，眾人先幫忙滅火，iPhone 12雖然是上一代的旗艦機，但網友對於續航力和散熱評價不高，「12綁尿袋的續航，建議還是不要」、「12電池超爛」、「11其實不輸12」、「覺得11散熱比12好」、「寧願11也不要12」，唯獨一點被推薦就是「12至少能口罩解鎖！」算是相當關鍵的功能。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-13 08:09:09
至於回歸到最原始的問題，應該要買3年前，6.1吋螢幕較大的iPhone 12，或是配置目前最新A15晶片、但螢幕只有4.7吋的SE3？多數網友認為下手SE3是比較理想的選擇，畢竟買科技產品「買新不買舊」，處理器也是力推關鍵，「當然SE3，處理器A15跟13一樣。」、「SE3更新週期較長」，「想順順用五年絕對是買SE3！」