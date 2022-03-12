「烏克蘭唐鳳」點名華碩 秀出公開信、盼共同抵制俄羅斯
烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）身兼烏克蘭政府數位轉型與治理重任，在這次俄國入侵烏克蘭一事上，號召國內駭客級人才對抗俄國網路攻擊，還成功說服蘋果、特斯拉插手援助，也打開國際知名度。10日他在推特上呼籲電腦大廠華碩（ASUS），停止在俄羅斯的業務，加入抵制行列。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-03-12 17:06:48
費多羅夫10日在推特上打下，「俄羅斯入侵的第 15 天：俄羅斯坦克和導彈繼續殺死和平的烏克蘭人！俄羅斯人沒有道德權利使用華碩的精湛技術！科技是為了和平，不是為了戰爭。」
費多羅夫表示， 「IT產業一直支持責任和民主的價值觀， 我們相信，華碩也共享此價值觀。 現在，責任是決定未來的選擇，人們的生活都取決於你的選擇。」
費多羅夫同時還貼出1份寫給華碩董座施崇棠的公開信，呼籲華碩及其子公司，停止在俄開展業務，包括提供硬體、電子產品和技術服務，直到俄羅斯對烏克蘭的侵略完全停止，恢復公平秩序。
自俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際社會已祭出一連串制裁，多家來自美國、歐洲和日本的外企，都已關閉或暫停其在俄國的營運；對此俄國也展開報復，打算將撤出俄國的外企，在俄國的資產收歸國有，蘋果、微軟、IBM、殼牌、H&M等公司皆在黑名單之上。