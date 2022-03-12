親征選高雄？柯文哲：要停掉北市長職務、有實際操作困難
年底地方縣市長選戰，國民黨主席朱立倫被勸進參選高雄市長，針對是否也投入高雄市長選戰，台北市長柯文哲柯文哲表示，選高雄要停掉台北市長職務，有實際操作困難。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-12 18:34:09｜2022-03-12 18:35:10
身兼台灣民眾黨主席的柯文哲今天到高雄翰品酒店出席民眾黨「華山論壇」高雄場，媒體聯訪問年底地方選舉民眾黨與國民黨聯手「藍白合」可能性。柯文哲表示：「藍白合要看合什麼。」民眾黨在立法院投票都是按照議題討論，不同題目可能跟不同政黨合作，如果是對台灣、對整體有利的，不管是哪一個黨都可以合作，這半年來都太過政黨本位思考，看起來比較「Low」，如果用台灣整體利益來思考，很多邏輯都不太一樣。
媒體追問有人勸國民黨主席到高雄選市長，柯文哲是否也會「親征」。柯文哲說，要選高雄市長，戶籍要移動，就變成要停掉台北市長職務，有實際操作困難，他如果要選當年2000年就出來選。
媒體詢問藍白合是否有可能「藍被白吃掉」？柯文哲回應表示，政黨政治是人才競爭，不要幻想一步登天，民眾黨最近支持度有上升趨勢，但他非常清楚，基層組織還是很薄弱，還需要時間日積月累，「我比較務實、不會不切實際。」