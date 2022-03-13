金宇彬瞞申敏兒「跟韓志旼搞曖昧」！《藍調》調情畫面曝
韓劇《我們的藍調》將於4月播出，卡司集結眾多大咖，包含李炳憲、申敏兒、車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化等一線演員，值得一提的是，這是情侶檔金宇彬、申敏兒首度合作的電視劇，但2人劇中非飾演一對，金宇彬將跟韓志旼配對，「金韓CP」首波曖昧預告也釋出。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-13 12:42:00
金宇彬跟申敏兒穩定交往近7年，此次首度合作電視劇，但2人劇中未組CP，申敏兒搭檔李炳憲，金宇彬則是與韓志旼配對。金宇彬劇中飾演溫暖船長，正在尋找不會離開濟州島的女性而碰到韓志旼，甚至幻想跟對方交往，讓觀眾期待劇情發展。
第二波預告公開金宇彬跟韓志旼初次相遇、騎腳踏車約會的畫面，當2人被問「你們是什麼關係？」時，女生表示：「船長跟海女的關係。」金宇彬似乎對她一見鍾情，但得知對方「跟這個男人、那個男人交往過的女人，我真的可以愛她嗎？」韓志旼表示自知傳聞滿天飛，但「這問題的答案」要由金宇彬決定。
《我們的藍調》以濟州島大海為背景，描述當地人酸甜苦辣的故事，男女主角為李炳憲、申敏兒，配角分別是車勝元、李姃垠、韓志旼、金宇彬、嚴正化等，黃金卡司讓該劇未播先轟動，尤其是穩定交往中的金宇彬、申敏兒，即使劇中非飾演一對，仍引起高度話題。