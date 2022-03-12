HBL／末節回神！淡商驚險逆轉陽明　三連霸只差一步

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易籃再戰後，張聿嵐翻身跳投幫助陽明首開紀錄，在她帶領下陽明加強防守，讓淡商陷入得分乾旱期，打出一波19:6的攻勢反超比分；不過之後他們失誤過多，讓對手趁機反打了一波7:0反擊，該節打完兩隊只有1分差。
末節淡商靠楊幸恩的三分打再度反超，並且重新將球交到禁區，趙云楓、蕭豫玟接連得分。陽明整場固守禁區，體力明顯有所下滑，淡商靠二次進攻將分差拉開到10分，之後陳佳妤、鄭莉萱相繼犯滿，隨著時間流逝，比賽結果也就此鎖定。
淡商中鋒蕭豫玟今天前兩節雖然發揮有限，但末節她重新找回專注，連續強攻籃下，全場22投10中、得到24分，還抓下17個籃板；趙云楓替補上陣也有13分，韓汛12分，李恩芯得到11分。
張聿嵐這一場遭到對手嚴加看管，繳出18分13籃板5助攻3阻攻的全面數據；高三前鋒施佩儀得到22分，鄭莉萱得到12分，游欣樺得到9分5籃板。
其實陽明這一場在上半場的籃板數並沒有落後，靠著游欣樺厚實的身體，有效限制了蕭豫玟，不過下半場後者還是重新找回了比賽節奏，讓球隊重新掌握禁區優勢，成為雙方此役勝負的分野。
「因為對方身體比較壯，一直把我卡在外線，所以一開始沒有討到太多便宜。但之後教練提醒我要用技巧去卡位、抓時機，不要去硬碰硬。」蕭豫玟表示，明天對北一女也是一場硬仗，但想幫球隊完成三連霸，不會把機會讓給別人。