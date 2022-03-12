孟耿如揭「抱怨被說大牌」黑幕 不捨《初擁》墜谷2人亡
炎亞綸主演的影集《初擁》在苗栗南庄神仙谷取景，昨（11日）發生38歲黃姓攝影師、34歲王姓收音師墜谷身亡的憾事，孟耿如今（11日）在臉書揭開入行15年遇到的拍戲黑幕，痛斥：「這不會是最後一次，只盼望有一天這個生態可以被改變，讓大家都有一個安全無虞的工作環境。每個人的生命都應該值得被尊重，共勉之。」
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-12 19:35:44
孟耿如表示自己在影視圈受過一些不平等的對待，「被要求做危險動作，沒有足夠安全措施，抱怨了被說大牌；工作時間超過沒拍完要離開現場，被製作方白眼，這種事情不計其數。」而讓演員為難的是，「如果我每個條款都踩的很緊，還有人要找我工作嗎？如果我不願意為這顆鏡頭冒險，之後導演還會找我演戲嗎？有太多因素影響著這個生態，好多人等著承接妳的飯碗，我們其實沒有太多選擇。」
翻開孟耿如以往拍過的戲，她在《火車情人》裡跳鋼管舞、在《麻醉風暴2》裡吊鋼絲、在《塑膠袋子》裡跳海，對演員來說都存在一定風險，孟耿如嘆：「也許身為演員的我們已經算是幸運的一群，工作人員往往是被忽略的那些，可是這個生態沒有大家一起共同努力，真的很難被翻轉。」