HBL／學姊的責任 退下得分后韓汛用防守助淡商拚3連霸
去年HBL總冠軍賽攻下全場最高20分，幫助淡水商工拿下2連霸，今年，韓汛成為陣中年紀長的學姊，更明白比得分重要的是團隊，今(12)日4強戰限制「最強女高中生」張聿嵐，擊敗陽明高中搶下冠軍戰門票，明日要也守住北一女中主將宋瑞蓁。
記者鍾東穎/台北報導
2022-03-12 19:11:46
韓汛去年在小巨蛋一戰成名，不過最後MVP給了表現一直都很稱職的學姊郭虹廷，韓汛坦言一開始有些失落，不過很快就明白箇中道理，教練也找她談過，「其實我本來也比較喜歡防守更勝得分，能夠幫助隊友讓我很開心。」
今天4強首戰面對陽明，重點任務就是守住張聿嵐，韓汛透露備戰時和國泰女籃練習，由身材相似的學姊陳薇安模擬張聿嵐，「守住很難，但就是去挑戰，強度提高很多，對實戰很有幫助，出來打不會比跟學姊更難打。」
尋求3連霸、隊史第12冠的淡商明日要和北一女中爭冠，教頭陳美莉認為宋瑞蓁和張聿嵐很像，「都很聰明，一瘋起來守不住。」明日要壓制住，勝率才會大。張聿嵐今天雖拿到18分，但淡商團隊防守壓制，讓她忘了必須組織控球，導致陽明攻守失序在第四節失去逆轉契機。
在防守端耗盡力氣的韓汛今僅繳12分，讓高二中鋒蕭豫玟以24分17籃板獲選單場MVP，明天可能會也會做苦工，嚴防宋瑞臻，身為為二從高一就領到HBL球衣的韓汛不在意再次與MVP失之交臂，「團隊才是最重要的。」