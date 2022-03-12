HBL／末節遭淡商逆轉　陽明主帥：張聿嵐需要站出來

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陽明主帥李台英受訪時表示，球員們這一場都已盡力，中鋒游欣樺抽筋退場時全身都已濕透，仍賣力的在場邊提醒隊友。不過淡商雙塔仍然給球隊造成很大的威脅，她們也在防守端付出代價。
陽明這場第三節靠著防守和替補球員的出色發揮，一度打出19:6的攻勢、反超對手8分，但接著她們遇到了亂流，連續失誤加上命中率下降，讓淡商再度拿回比賽節奏。最終，衛冕軍在禁區擁有絕對優勢的情況下，險勝晉級。
李台英認為張聿嵐今日陷入思維的誤區，在第三節球隊打得比較混亂時，顯得太客氣了。「可能她認為今天隊友比較靠譜一點，上來都能做出貢獻。但是球賽有40分鐘，對方隨時都會修正策略，那個時候我們需要她站出來。」
而張聿嵐在記者會上也坦言自己這一場在控球和前鋒的角色上，有些抓不到自己的定位。前兩節在進攻時專注力不夠，因此錯失了一些球，導致球隊士氣跌落；下半場在需要自己接球時，又沒有積極去接應，認為自己要承擔一些輸球的責任。
不過事實上，張聿嵐身為球隊王牌，這一場進攻端必須兼顧得分、組織，防守端又要保護籃板、卡位和封蓋，顯然已經分身乏術。她整場身背4次犯規，只下去休息1分半鐘，體能也受到影響，能打出這樣的表現已經十分驚人，也是陽明能走到這一步主要關鍵。