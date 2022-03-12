HBL／明和光復爭冠！南山大勝能仁30分 宋昕澔獲單場MVP
HBL男子4強壓軸戰，上屆亞軍南山高中今(12)日以92:62痛宰能仁家商，高三主力後衛宋昕澔攻下並列全場最高23分，獲選單場MVP。能仁「坦克」史魯齊上場31分鐘遭壓制僅拿6分。南山明日將和光復高中爭冠。
記者鍾東穎/台北報導
2022-03-12 19:40:37
上屆冠軍戰兵敗泰山高中，今年南山誓言討回隊史第8冠，本屆從預賽到復賽只吞過1敗，連9年勇闖4強，台北小巨蛋首戰對手能仁家商自107、108學年完成2連霸後，逐漸進入換血期，今年8強又遇傷兵潮，相隔1年有驚無險重返4強。
今兩軍交手，南山一開賽就強勢主導戰局，首節轟下38:14拉開領先，次節，能仁緊急調整節奏回敬13:20，盼能挽救局勢，但易籃後，南山在宋昕澔的帶領下拉開到20分差以上，兩隊以74:52進入第四節。
儘管能仁不願放棄，但比賽剩下3分多鐘時，全隊唯一得分上雙的林子皓提早「5犯畢業」，留下23分3籃板3抄截，能仁失去得分手，最終在南山4人得分上雙，宋昕澔23分9籃板、葉惟捷22分的帶領下，以30分之差獲勝。
南山明日將和光復高中爭冠，落敗的能仁則要和衛冕軍泰山高中進行季軍戰。