師遭挖出2年前抓狂影片！本人：原來被叫「白雲」是污辱
近日網路上瘋傳一段台中一中學生和音樂老師互嗆的影片，引起網友熱烈討論，更有網友翻出該名教師日前在課堂上暴怒的影片，因不滿被學生叫「白雲」，要求出聲學生報上學號扣成績，然而影片曝光後引來白雲本人在臉書上回應，「叫人家白雲是污辱哦!尤其是對老師，不然你會被譙」，幽默的口吻逗樂不少網友。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 19:57:55｜2022-03-12 20:11:39
據了解，近日網上流傳一段台中一中學生與老師互嗆影片，原因是學生上台報告時，提到高二課內容，引發老師不滿，雙方進而爆發口角，影片中老師大罵學生「態度惡劣、現在學生可怕到極點」等語，學生則解釋，「影片內容都是利用休假時間做出來的，你一句話就要我們全部刪掉」，但仍被老師忽略，還喝斥錄影的學生交影片刪除。
影片一出引來不少台中一中的校友，紛紛直呼「原來她還在教」、「以前就常常被罵」、「一路走來始終如一」，更有人翻出2年前該教師被學生叫白雲，因而暴走的片段，引來大批網友朝聖，不過影片稍早已被下架。
此次音樂老師暴走事件，台中一中教務主任彭佳偉，今天（12）日上午作出回應表示「目前已經給予學生適度回應，在校長指示下，學校已進行跨處室的平行協調和努力，對當事老師和學生也都有妥善溝通，未來在音樂課上，會特別注意學生感受，下周一會邀集當事老師和同學，大家心平氣和討論整件事件委由，達到互信，同理心，讓事件平息落幕」。（編輯：陳苾暐）