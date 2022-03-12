蔣萬安自比陳水扁　吳思瑤傻眼提5差異批：這才不倫不類

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳思瑤也說，陳水扁的父親原取名陳水「遍」，登記戶籍時因戶政人員誤植，「水遍」變「水扁」，「被改名」也只好將錯就錯，水扁這個名字跟了他一輩子，「阿扁仔」也成為台灣人對他的通俗而親切的喚名。
蔣萬安的「主動改姓」迄今仍飽受質疑。2005年「章」萬安的父親章孝嚴「認祖歸宗」，章萬安變蔣萬安，企圖突顯自身的蔣家血統，雖然不少國民黨人士及對蔣家歷史研究者皆批評「蔣、章兩家關係薄弱甚少往來」，改姓只是為政治發展為目的的政治操作，蔣萬安逆勢操作，為自己的血統純正不惜加碼，更自稱「萬安」之名來自蔣經國先生所起，當然又招致熟悉蔣家歷史的人士更大的批評。
吳思瑤說，改名與被改名也形成了極諷刺的階級差異。「水遍成水扁」，見證了台灣農村社會底層人家的真實縮影，那個年代小老百姓「被改名」的無奈是一輩子的遺憾。但從「蔣萬安」三字，看到的卻是權貴家族為求仕途發達的不擇手段。
吳思瑤還說，陳水扁苦讀出身，大學前求學階段都在故鄉台南官田，大學聯考考取台大商業系工商管理組。在一次立委政見會上聽見黃信介的政見發表，萌起對政治事務的熱情，於是「 棄商從法」，重考再進入台大法律系。大四就考取律師，從政前陳水扁志願加入美麗島辯護律師群，從政後法律專業也成為陳水扁國會問政最強大的優勢。
蔣萬安則自小被送進台灣最昂貴的私立學校復興小學，跟連勝文等許多國民黨政商名流都是金光閃閃等「復興幫」。家人安排下大學畢業後即赴美留學，也在美國取得律師資格，主攻商務投資，服務上市大公司。
吳思瑤表示，陳水扁對民主政治的理想讓他棄商改讀法律，是為公益、人權辯護的「陳律師」；「蔣律師」在美國執業服務的對象皆是巨賈名流，返國從政雖頂著美國律師光環，其法律專才實則與台灣社會的公義改革沒有太大關係。
吳思瑤表示，陳水扁2任立委任內，所創下的輝煌問政紀錄迄今仍難有人望其項背，他正義感強烈勇於揭發弊案，尤其是一向視為機密的國防及軍品採購案等（如拉法葉弊案）。陳水扁也充分發揮法律專業，主持編撰《國防組織法》草案 ，1992成為立法院中第一位在野黨籍的國防委員會召集委員，1993獲美國《新聞週刊》（Newsweek）評選為「臺灣國會風雲人物」。
至於2015返國參選立委的蔣萬安，立院表現除了在前瞻建設中跳上會議桌舉牌抗議、在美國長年吃美豬卻反美豬、在衛環委員會利用召委職權，把立院當作參選市長的秀場、排案供國民黨立委無所不用其極修理陳時中，還有幾度與蘇貞昌針鋒相對卻自取其辱外，恐怕只剩被陳玉珍懷抱的新聞堪為熱門話題了。蔣萬安立委PK陳水扁立委，高下立判。
吳思瑤接著說，確實，陳水扁選台北市長前確實最高職務是立委層級，但蔣萬安忘了，1981自己還在復興小學念貴族學校時，陳水扁就擔任台北市議員，而且是表現傑出的明星級議員，對台北市政既熟稔又專業。
反之，蔣萬安一生的精華時段（包括求學、創業、結婚、生子）都在美國，奉父之命回國參選立委才重啟台北生活，蔣萬安的台北經驗恐怕與小老百姓嚴重斷鏈。欠缺議員經歷的蔣萬安，對台北市政幾乎是一張白紙，更不要說連做一個台北市民的資歷，都很資淺。
吳思瑤表示，欠缺市政經歷與治理經驗，確實是蔣萬安的弱點。不妨謙遜表示「我會努力補強經驗」「給我機會讓我表現」，不倫不類自比陳水扁，看得出蔣萬安的焦急與心慌。
吳思瑤說，經驗可以補強，專業可以訓練，但她認為蔣萬安最大的致命關鍵還是在於對「市民經驗」的脫節，究竟 蔣萬安的台北是誰的台北？
吳思瑤也說，另一個讓人擔憂的則是「爸寶路線」。出身權貴不是他能選擇，當然也不能怪他。但人生重要抉擇都聽爸爸的，這就讓人擔心蔣萬安會不會成為第二個柯文哲了。第一次聽爸爸的是返國從政（也因為返國參選才放棄美國籍），第二次就是選市長。
吳思瑤說，2017剛當選立委一年半的國會新生，從「我爸叫我開始思考參選市長」起，成為國民黨權貴復辟的眾望所歸，打造出眾星拱月非他莫屬的神話。投身政治是基於家族期待而非苦民所苦，起心動念的差異，就是市民最該看清的核心關鍵。