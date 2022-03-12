HBL／南山拚第8冠 許時清盼和中信兄弟齊分手「安心亞」
110學年度HBL甲組男子4強戰，南山高中今(12)日以92:62大勝能仁家商，連續2年挺進總冠軍賽，今年誓言雪恥奪冠，南山主帥許時清自嘲個人帶兵收穫2冠4亞，盼能如中華職棒中信兄弟「擺脫安心亞」。
記者鍾東穎/台北報導
2022-03-12 20:59:25
許時清自99學年度起執掌母校HBL傳統名校南山高中至今，在100、104年奪冠，但在99、105、107、109學年度闖進總冠軍賽都敗北，帶兵生涯收下2冠4亞，許時清今賽後以7年6亞的中信為例，「他們去年擺脫『安心亞』希望今年我們也可以。」
南山去年總冠軍賽一度領先13分，但最後遭泰山逆轉，奪下隊史首冠，南山球員和教練哭成一團，許時清把去年狀況擺在心裡，沒再重提，希望球員不要有陰影，「今年自己心情也比較平靜，好好睡覺，做好準備。」
南山明日要和光復高中爭冠，要擺脫「安心亞」最大敵人非陳將双莫屬，尤其南山一路從預賽到複賽只輸1場就是對光復，許時清透露自8強輸球後就一路針對修正，派出最好的2位球員宋昕澔、張傑程嚴防陳將双，也有注意今天跳出的高一謝銘駿等奇兵，絕對要全力搶下隊史第8冠。