桃園惡夫妻逼街友賣淫！少女逃跑遭狗鍊繞頸、皮帶毒打
桃園市曹姓男子與陳姓妻子，日前以提供住宿為名義，將公園的1名女街友及17歲少女帶回住處，事後再逼迫2人以每次2000元為代價去賣淫，期間女街友試圖逃跑，被曹男以狗鍊拴住手腳毆打凌虐，並恐嚇「如果逃跑，就會砍斷你的手腳」。桃園地方法院審理後，判處曹男、陳女6年及4年6個月有期徒刑。
編輯中心/綜合報導
2022-03-12 21:24:57
據了解，去年1月間曹男與陳女在桃園區文昌公園，認識一名女街友及一名17歲少女，隨後2人便被曹男帶回租屋處同居，並被要求與不特定男子從事性交易，少女拒絕不從，竟遭膠帶綁住手腳一頓毒打；另名成年女街友反抗後，則是被曹男以狗鍊繞頸，持手電筒、皮帶凌虐，連身上僅剩的2萬餘元存款都被搶走，直到去年5月間，少女趁隙逃跑，全案才曝光。
桃園地方法院認為，曹男與陳女惡行重大，逼迫2名女子從事性交易，致2人身心受創，且為了控制他人還對其施以凌虐、恐嚇，事後亦未與受害者達成和解，全案依妨害自由、傷害、強制、恐嚇與兒童及少年性剝削防制條例等，分別判處6年、4年6月有期徒刑。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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