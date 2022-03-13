iPhone SE3真香？內行點頭：「3亮點」讓這些人超想換機

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iPhone SE 3很大的賣點就是產品定價，搭載A15頂級的處理器，1萬3900元的起跳價，張利安也認為「價格真的香！」他接著補充，處理器直接跳到iPhone 13系列同款，不是用上一代的A14晶片， 這一點讓人感到驚艷，推測蘋果的策略是為了讓手機再戰幾年。根據他的觀察，挑選SE系列的用戶，大多都是期待手機能用很久，如果這一代手機能夠換個外型，以它的規格、價格與品牌，相信會更加熱賣。
與上一代相比增加的優勢有：跳級的處理器、增加5G上網、快充至少20W、機身稍微輕一點，相機規格雖然相同，但在處理器與軟體優化下，勢必拍照體驗也會跟著升級。張利安進一步分析iPhone SE 3賣點：
1. 換機需求
剛好兩年一換，覺得上一代 SE不行、有換機需求。未來SE系列可能是兩年才出一款，蘋果順勢累積一票SE系列用戶。
2. 低價iPhone需求
不想花太多錢買手機，又想入手 iPhone，以往只能買上一代產品或者二手機，但現在有了規格更好的SE，也許會轉而放棄買二手機，選擇跟二手機價格差不多的iPhone SE3，通常是買給長輩或小孩，或者對於手機要求不高的人。
3. iPhone使用需求
工作需要了解iOS或者iPhone的使用體驗，SE會是很好的入門裝置選擇。
至於想買小手機的人，張利安不認為會選擇4.7吋的iPhone SE，因為它的體積一點也不小，如果最後選SE理由應該不只是因為小，而是有價格上的考量。另外綠色iPhone 13系列，只有顏色的變化可能無法再起一波，張利安直言：「買氣有限，畢竟該買的都買了。」果粉應該第一波都搶完了，只靠顏色可能推不動信仰。
通路商對於iPhone SE3買氣頗有信心，相較於上一代是蠻香的。A15處理器讓SE3幾乎追上iPhone 13， 但價格卻少了大半，目標客群不是果粉。觀察果粉在購機行為上「價格」不是決定因素，再加上可能過半年iPhone 14就會登場，目前消息也開始滿天飛，不少人持觀望心態。預料會吸引習慣「指紋辨識」的用戶、喜歡小手機且對規格較無感的族群。
大型連鎖通信商對於iPhone SE3買氣也極為看好， 預料會對很多還在用iPhone 6/7/8的民眾產生換機升級意願，外觀差異不大且入手價格低。至於是否能分食Android 中階用戶市場？業界人士認為大有可能，因1萬多價位帶是安卓的主力區塊，觀察SE2時就有一波跳槽現象，但是因為系統壁壘的關係，且操作習慣落差大，換系統的人會有，但應該不會太多。