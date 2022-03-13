被封「軟飯王」男星不以為恥　唯一代表作大家恍然大悟

被封「軟飯王」，不管真假，一般男人都會怒目翻臉。不過，這位男星卻不引以為恥，39歲的張倫碩在綜藝節目擔任嘉賓時，回應自己這頭銜的爭議，稱「在家其實比工作更累」。這位在家很累的男星，大家對他的名字一定不熟，老大不小的他唯一代表作就是「娶了資深女神鍾麗緹」。





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雖然大S憑藉20年沒換的電話號碼，閃電再婚舊愛具俊曄，震撼兩岸三地和韓國演藝圈，但論起特立獨行的行徑，現年51歲的鍾麗緹可是更為前衛。鍾麗緹22歲即演出周星馳的電影《破壞之王》，美艷火辣成為星女郎的尤物代表，這位加拿大的華裔混血美女，迅速成為香港演藝圈的一代女神。





▲鍾麗緹（左）和張倫碩不時高調放閃。翻攝鍾麗緹微博

選美出身的鍾麗緹演過30多部電影，也有多部女1的角色，不過演技終究不是她的強項，性感女神才是她的人氣象徵。在西方長大的鍾麗緹，勇敢追愛不會遮遮掩掩，1998年她與Glen Ross結婚，有一段幸福的婚姻生活，育有長女Yasmine Ross，但第一段婚姻於2002年結束。2年後鍾麗緹與第二任丈夫台灣音樂製作人嚴錚步入禮堂，2008年在北京生下她第二個女兒兒，取名嚴稚晴（Jaden） ，2010年生下三女嚴紫凝（Cayla，後改嚴稚稜），第二段婚姻在2011年畫下句點。





兩段婚姻失敗收場，單親又帶著三個女兒，卻沒擊垮鍾麗緹追愛的決心，「愛情對我好重要，我不會因為過去經歷放棄尋找真愛」，她的愛情金句感動不少男女。重心轉往大陸發展的她，2015年與張倫碩合作實境節目《如果愛》擦出愛情火花，被媒體拍到同穿情侶裝出遊後，他們在香港會見傳媒時就公開戀情，確認了這段相差12歲的姊弟戀，交往1年，2016年11月兩人在北京舉辦婚禮。





論名氣女尊難卑，賺錢養家似乎都落在鍾麗緹身上，而鍾麗緹為維持老公的尊嚴，結婚1周年時，就宣布把和兩任前夫生的三個女兒改姓「張」，也令外界相當驚訝。甚至年至50仍在想方設法要為張碩倫生小孩。張倫碩的母親也曾在實境節目中提醒兒子不要花婆的的錢。





▲張倫碩（後右）和鍾麗緹與前夫生的女兒們相處得很好，常一起出遊。翻攝鍾麗緹微博

張倫碩回應被外界看成「軟飯王」，聲稱在家比工作還累，因為要不斷的的學習來提升自己，透過學習讓自己平靜下來，工作反而是自己最輕鬆的時候。其實他在家做的不只是學習，他和鍾麗緹的三個女兒相處得非常好，不僅視如己出，還沒結婚時，他就以實習爸爸的身分帶著鍾麗緹的女兒上真人秀節目，而鍾麗緹大秀豪放奇特的服裝造型時，張倫碩也婦唱夫隨做搭配，在機場引人側目被拍時，兩人非常自然面對他人的異樣眼光，也只能說是絕配。





只是張倫碩出道以來不溫不火，也沒引起人注意。和鍾麗緹結婚5年多來，還是沒有個人知名度，如果把他和鍾麗緹放在一起，大陸網友就不勝唏噓，噢，那個「軟飯硬吃」的軟飯男？



