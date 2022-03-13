S媽棄豪門單親養活3女 具俊曄想帶走大S當心被「啄死」

大S閃婚再嫁舊愛具俊曄，全台灣最震撼的人是S媽，因為她連自己的女兒再婚都不知情，難怪她會氣到貼出公雞圖，要「啄死」想帶走她女兒的人。大S出道後柔美外貌深植人心，談起戀愛才顯現她敢愛敢分的真實個性，不過，能養育出大S這般強悍，S媽棄豪門單親養育３個女兒長大，早就是走在時代尖端的獨立女性。具俊曄想收服岳母，可不是「一家人」那般簡單。





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Ｓ媽本名「黃春梅」，她的臉書就是用本名經營，雖然只有小學畢業，S媽的人生智慧，對各種難題可是應對自如。去年底大汪離婚，不少往事再被提及，最讓人印象深刻的即是大S曾提到和汪小菲新婚不久，婆婆張蘭來台北作客，商場女強人見到S媽就說「梅姐，不好意思，我們家就是滿族人，我們小菲滿族人，以後就麻煩你們多擔待一點」。沒想到S媽回說，「蘭姐對不起，我聽不懂，我們家就是『不滿足』人」。





▲張蘭（左起）與大S、徐媽媽過招火花四射。（圖／翻攝汪小菲臉書）

張蘭應該沒有多打聽黃春梅的人生經歷，才會去惹來一招「化骨綿掌」自討沒趣。黃春梅出生在貧困的家庭，小學畢業後，因為交不起中學學費，早早輟學，那個時代的貧窮女性即是早早嫁人、生小孩。





不過，黃春梅不甘於此，父親去世後，她到台北打工幫忙家計，因為學歷低只能在餐廳洗碗。餐廳附近有個徐姓大家族經營、歷史悠久的銀樓，銀樓的少主對年輕漂亮的S媽展開追求，S媽也如願嫁給富豪。但沒想到卻是另一個深淵的起點，她的先生是大家族中唯一的兒子，上頭有七個姐姐，傳宗接代的壓力非同小可。





沒想到黃春梅一連生了三個女兒，據媒體報導，她曾有次告訴記者回憶當時的生活，「傳統的觀念讓我一直想生男孩，生老大是女生，再生大Ｓ時已有些失望，所以一直把皮膚黑黑的大Ｓ當男生養，沒想到生到第三胎還是女的，還愈生愈醜」。公公婆婆自然希望媳婦繼續生，生出兒子。可黃春梅不想生了，和公婆免不了有衝突，就告訴公婆讓他們兒子去外面找別的女人生。





▲小S（右）和徐媽聊天，驚爆單身的媽媽有人追求。（圖／CATCHPLAY+提供）

一時的氣話，但黃春梅的先生真的就在外面找女人，她一氣之下提離婚，公婆卻說如果離婚就讓她一個人帶著三個孩子去外面住，本以為黃春梅會服軟，但黃春梅能吃苦好強真的帶著三個女兒搬出了徐家。還有媒體報導黃春梅老公的七個姐姐常排擠她，也是另一個衝突點。





為了養活三個女兒，黃春梅當起房屋仲介，獨自扛起養育重任，也沒想過再嫁。而黃春梅對女兒的教育賞罰分明，該打就打，但很尊重女兒們的想法，大女兒喜歡寫作，就讓她專心創作，二女兒和小女兒想當明星，也讓她們如願，受母親的影響，大S徐熙媛從小非常有主見，早早就決定出來掙錢養家，幫媽媽分擔生活的重擔，1992年，徐熙媛就帶著妹妹徐熙娣以雙人組合出道。從主持到拍戲，大小S各自闖出一片天。





直到大小S走紅，父親的背景才被揭露出來，原來徐父好賭，欠下幾百萬賭債，最後還是S媽和女兒將賭債清還了，大小S也每月固定給父親生活費，一家人仍有情有義。其實S媽個性雖強，卻有柔軟手段，大小S出道到走紅，感情、工作難免有棘手狀況，S媽都是跳出來擋箭，軟硬拿捏進退有據。





不過，這一回大S和舊愛再婚竟然把S媽蒙在鼓裡，怎麼都說不過去。具俊曄結束隔離，見到岳母開口的第一句話，如何化解尷尬，實在令外界好奇！



