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笑容逐漸母湯！日王妃40歲拚產皇子　皇室「甄嬛傳」上演

▲日本皇室秋篠宮紀子妃時常被外界稱為「笑面狐狸」。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本皇室秋篠宮紀子妃時常被外界稱為「笑面狐狸」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-13 10:00:00

日本皇室秋篠宮文仁親王的長女真子，去年10月與大學同學小室圭結婚，雖然已經脫離皇籍，改名為小室真子，一舉一動仍會被外界拿出來討論。不過不僅是新婚的小室夫妻備受矚目，真子的媽媽紀子妃也同樣受到大眾議論。日本德仁皇太子在2019年5月繼位成為了天皇，文仁親王也成了皇位的第一順位繼承人，他的兒子悠仁親王則成了第二順位繼承人，秋篠宮一家同時擁有前兩順位繼承人，不得不說得歸功於紀子的努力。她在高齡40歲生下兒子悠仁，在為丈夫以及兒子拚得繼承權的同時，卻也被外界指為「笑面狐狸」。

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紀子原名為川嶋紀子，父親是學習院大學經濟學教授川嶋辰彥，1966年紀子在靜岡出生後，就因為父親要前往美國賓州大學留學，紀子直到6歲都是在美國度過。返國之後，在小學5年級時，又因為父親獲邀前往奧地利進行研究，隨著到奧地利生活，在當地居住了2年，並在維也納就讀初中。由於自幼就在海外生活的經歷，紀子不僅能說流利的英語及德語，琴棋書畫樣樣精通。

紀子直到13歲那年才回到日本，並在被公認為日本「皇族大學」的學習院完成中學以及大學的學業。紀子也就是在學習院大學文學部就讀心理學科時，與文仁搭上關係。文仁是紀子高一屆的學長，兩人相遇後，很快就墜入情網。

▲秋篠宮文仁親王與紀子妃在學習院大學相識，並於1990年結婚。圖為文仁32歲生日。（圖／美聯社／達志影像）
▲秋篠宮文仁親王與紀子妃在學習院大學相識，並於1990年結婚。圖為文仁32歲生日。（圖／美聯社／達志影像）
文仁在1986年向紀子首次求婚，但當時紀子並未答覆。於是文仁用盡各種方法，包括將紀子介紹給父母認識、一起吃飯等，鍥而不捨地展開追求，一直到1990年兩人才步入禮堂。文仁親王自此獲宮內廳批准創設新宮家「秋篠宮」，在婚禮當天獲得時任天皇明仁授予「秋篠宮文仁親王」稱號，而紀子則成為文仁親王妃紀子。

雖然紀子是繼美智子上皇后後，第二位嫁入皇室的「平民王妃」，但相較於出生在富裕家庭，父親是日清製粉公司總裁的美智子，以及晚了3年嫁入皇室、有著名門世家及外交官背景的雅子，紀子則是出生於書卷氣息濃厚的中產階級家庭。在結婚之前，紀子仍居住在父親的大學教職員宿舍，還因此被日本傳媒戲稱為「3LDK王妃」（3LDK意即三室一廳加廚房、餐廳的公寓）。

▲紀子是繼美智子上皇后後，第二位嫁入皇室的平民王妃。（圖／美聯社／達志影像）
▲紀子是繼美智子上皇后後，第二位嫁入皇室的平民王妃。（圖／美聯社／達志影像）
而文仁與紀子結婚，也打破了諸多傳統，除了紀子是第一位嫁入日本皇室的中產階級女性，兩人在訂婚時，文仁尚未從大學畢業，還比其兄長德仁早結婚。文仁與紀子的愛情故事被傳媒廣泛報導，亦屬日本皇室首次

在婚後，紀子除了盡力履行皇室職責之外，也繼續在學習院大學研究院人文科學研究科就讀，修讀心理學博士前期課程，1995年碩士畢業。

紀子才貌雙全、氣質婉約，對於聾人福利事業也相當熱心，甚至還有著豐富的手語傳譯員資歷，當時結婚時，日本舉國歡騰，卻在結婚多年後，漸漸被外界稱為是「笑面狐狸」，直指她心懷鬼胎，其原因與悠人脫不了關係。

與結婚多年無孕的雅子相比，紀子在婚後短短4年的時間，便產下了真子以及佳子，外傳還有人對此感到不滿，認為紀子搶盡了雅子的風頭，更傳出要紀子暫時「停工」的聲音，還給德人和雅子「尊嚴」。不知是否真的因為這樣的輿論壓力，在這之後多年的時間裡，紀子一直沒有懷過孕，妯娌之間不合的傳聞也喧囂塵上。

雖然雅子經歷了一胎流產，終於在2001年生下了長女愛子，但根據日本皇室典範，女性皇族沒有繼承權，未來的天皇繼承人仍沒有底，但就在2006年，已經40歲的紀子生下了悠仁，結束日本皇室40年沒有皇子誕生的紀錄。

▲紀子於40歲時生下悠仁。（圖／美聯社／達志影像）
▲紀子於40歲時生下悠仁。（圖／美聯社／達志影像）
雖然紀子生下悠仁後，為繼承人問題帶來一道曙光，在皇室中的地位也節節攀升，名聲卻是越來越差，不少人認為紀子野心勃勃，藉由悠仁站穩自己的腳步。紀子其實滿腹心機的說法也不脛而走，稱她表面待人親和有理，私底下個性霸道、忌妒心強。

近來還有日本媒體爆料，指出即將進入高中就讀的悠仁，不去多數皇室子弟就讀的學習院，而是動用「特殊管道」，靠著御茶水女子大學新頒布的「姊妹校升學制度」，進入名校「筑波大學附屬高中」。因為紀子從以前就想送悠仁進入東京大學就讀，而筑波大學附屬高中又是錄取東大比率高的明星高中，外界紛紛猜測，「姊妹校升學制度」的幕後推手很有可能就是紀子。

▲文仁親王一家。自左起為真子、文仁、悠仁、紀子、佳子。（圖／美聯社／達志影像）
▲文仁親王一家。自左起為真子、文仁、悠仁、紀子、佳子。（圖／美聯社／達志影像）
雖說「母憑子貴」，紀子在生下悠仁，貌似在皇室中有了更穩固的立足點，但綜觀來看，或許嫁入皇室的女性都很難有幸福可言。美智子罹患了失語症以及憂鬱症，雅子也在壓力之下，被逼出適應障礙症，過了18年心病仍未解。紀子入宮時清純可人的形象，卻也在相夫教子和對外應酬的磨練中，漸漸變得圓滑世故，人們總說她的笑容越來越像「狐狸臉」，但藏在背後的可能是難以道盡的心酸，

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