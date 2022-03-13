高溫飆32度！再迎連3日好天氣 週四起「鋒面」抵台
中央氣象局指出，今（13）日各地大多仍為晴到多雲，只有東半部地區及北部山區偶有零星降雨；各地夜晚清晨仍有涼意，低溫約17至20度，白天則相當溫暖，陽光下甚至有熱的感覺，高溫普遍都有26、27度，西半部更可以來到30至32度，日夜溫差在西半部偏大，除了高溫外，紫外線也偏強。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 06:27:30
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨觀測資料顯示，高壓迴流影響，台灣上空大多晴朗無雲，桃竹苗有零散低雲；陸上無降水回波，東側海上有微弱線狀回波。
吳德榮說，最新(12日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率，各地白天溫暖微熱，日夜溫差大；今日北台高溫回升至30度，南部更達32度，日夜溫差最大近15度，應注意；各地區氣溫：北部15至30度，中部16至31度，南部14至32度，東部14至29度。
最新模式模擬顯示，明（14）日至週四（17日）上午各地皆為晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天持續偏暖，夜間有「輻射冷卻」，日夜溫差大。西半部清晨易有「輻射霧」，應注意行車安全。
吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週四下午起「鋒面」接近，天氣趨不穩定，中部以北有局部短暫陣雨的機率。週五（18日）「鋒面」抵達，中部以北有局部陣雨，北台稍轉涼。週六(19日)鋒面遠離，天氣好轉、氣溫升，山區仍有局部短暫雨的機率。但為期末的模擬，各國模式並不一致，且皆在調整中，應持續觀察。