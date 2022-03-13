今日廣場》孫榮富／取消高中生早自習是件好事

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事實上，台灣與世界各國比較，台灣學生上課時數還是偏多，學習壓力並不小。何況，在舊規則之下，有的學校甚至利用早自習時間來做考試，這不僅違背了早自習的本意，也加重了學生的學習壓力。
值得討論的是，維持舊規制或作出調整的理由各是如何？當前，教育部在衡量主客觀條件，取消早自習的規定，顯然是目前較為務實可行的作法，高中生可自主決定是否提早到校，同時兼顧仍須提早到校的學生需求，算是現階段最大公約數。
取消早自習其實是影響到學生的整個作息調整。當前社會與校園氛圍，早已是強調學生自主學習的時代，學校除了教學，更應涵養學生公民素養及參與公共事務的能力；但必須考量的是，早自習以外的「非學習節數」如何規劃，也攸關各校傳統與特色，相信學校有能力在充分對話後做出符合教育專業與學生權益的作息調整。
時代在變，我們也應該要跟著變。因此，取消早自習讓高中生第一節課前到校即可，這是個好的改變，台灣是個自由的社會，高中生也已經是到了愛好自主自由的年齡，學習是自己的也不是學生家長的，更不是由學校強迫的。第一節課前到校，學生就可以多出個人自由時間可以運用，教育部、學校重視學生自由學習的需求而改變，這是好事啊！
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