汪小菲新歡發聲！聞大S再婚笑了　揭鴿子蛋情侶鑽戒真相

汪小菲去年和大S離婚後，與小14歲的新歡張穎穎爆出婚內出軌，如今大S宣布再婚「酷龍」成員具俊曄，汪小菲被逼問到崩潰，事隔5天，終於在微博發聲祝福前妻幸福，並向張穎穎道歉，洗刷她的「小三」惡名，可惜粉絲不買帳，照樣追著她打，張穎穎也不忍了，頻頻在社群平台留言怒懟網友，否認汪小菲聯繫大S要罰款一事，也親自揭密情侶款鴿子蛋鑽戒的真相！





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▲張穎穎強調鑽戒是自己買的，一直戴在無名指。（圖／翻攝張穎穎社群平台）

▲張穎穎曬喝下午茶美照，又遭到網友攻擊。（圖／翻攝張穎穎社群平台）

汪小菲新戀情曝光後，常被抓包與張穎穎有同款的項鍊、羽絨衣與戒指，他日前在直播上，不慎露出左手無名指的大鑽戒，被認為是再婚喜訊，張穎穎隨後也在抖音曬照，秀出手上的鴿子蛋鑽戒，疑似與汪是情侶同款首飾，儘管隨後她秒刪文章，但隔空曬恩愛的交往證據卻已曝光。





自大S宣布再婚後，張穎穎也不藏了，再次發文PO出日常喝下午茶的穿搭，不僅臉上洋溢喜悅笑容，手上閃亮亮鑽戒更相當耀眼，被網友狠虧終於笑了，留言「戒指汪買的吧？給你得瑟的」，她直接開嗆：「我不能笑了？我每天哭？」、「戒指自己買的，快樂也是自己給的」，和其他人沒關係，連傳聞只要汪小菲和大S聯絡，就要罰款200萬元人民幣交給她也是假的。





▲張穎穎否認鑽戒是汪小菲買的。（圖／翻攝張穎穎社群平台）

▲被說沒錢買鑽戒，張穎穎怒嗆網友太窮。（圖／翻攝張穎穎社群平台）

▲張穎穎否認汪小菲和大S聯絡要罰款一事。（圖／翻攝張穎穎社群平台）

▲張穎穎怒懟網友，個性相當嗆辣。（圖／翻攝張穎穎社群平台）

網友又槓：「妳做啥能夠十八線網紅買鴿子蛋啊！」張穎穎火大嘲諷對方：「你窮到什麼份上了？難道必須靠男人你才有錢？那你太沒有能力了吧？」首度否認鑽戒是汪小菲買的，且之前就戴在左手無名指上，面對滿滿留言說她藉由汪小菲上位，想官宣兩人關係，張穎穎不改嗆辣個性，頻頻懟網友「我努力官宣什麼了？說過一句話嗎？」、「這種位有什麼好上的！」



