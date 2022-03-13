蘇揆嗆蔣萬安街頭小混混 立委：惱羞成怒只好人身攻擊
針對行政院長蘇貞昌無法承諾不再發生大停電，國民黨立委李貴敏指出，蘇貞昌要有多荒唐、多跋扈，才能把立委質詢說成「街頭小混混挑釁」？因為政府失靈，擺明沒辦法保證供電無虞，沒辦法回答立委蔣萬安質詢的問題，惱羞成怒；「堂堂一個行政院長，只好用這種人身攻擊的招數來轉移焦點、推卸責任？」
記者羅婉庭／台北報導
2022-03-13 09:21:11｜2022-03-13 10:19:48
國民黨立委蔣萬安週五於立法院質詢蘇貞昌時，要求蘇承諾未來不會發生大停電；蘇卻反嗆「你祖父以前也承諾反攻大陸」。上午蘇貞昌再度批評蔣萬安，指稱面對「街頭小混混般」挑釁，他一直耐著性子、是到最後因「是可忍、孰不可忍」才回應，遭各界批評失言、有失行政院長職責。
對此，李貴敏指出，昨天桃園機場停電，今天汐止停電；行政單位卻只知道玩一些名詞遊戲，在缺電還是斷電上打轉，而美國商會報告表明2022政府最該做的就是「能源政策」。老百姓最擔心家里的冰箱或電器用品會不會動不動故障、小商家冰箱里面的東西會不會因為停電一下子就壞掉。
「蘇貞昌自己是學法律的，難道不知道行政官員在立法院備詢是憲法的義務？」李貴敏批評，立法委員的質詢不是代表自己發言，是代表他背后的民意，今天不管多討厭這個立法委員，官員對於立委提出來的質詢，當然要去當面回應，當面回答民意的提問。
李貴敏說，今天的民進黨政府，不是看事情的是非去做事，所有的用心都都擺在政治上面，老要別人背責任，老百姓所需要的事情，通通都不做。全台各地紛傳跳電、停電、斷電，產業重創，「官員最後只能用小孩鬥嘴的招式，扯到他人祖父來轉移焦點？」這個跋扈政府，才是台灣真正的危機所在。