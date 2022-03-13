市長才遭擄！俄軍隨即任命魁儡代替 烏總統緊急呼籲放人
俄羅斯軍隊持續進犯烏克蘭首都基輔，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）除宣布南部梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭占領那座城市的俄羅斯軍人綁架外，亦於基輔記者會上強硬喊話，「除非俄羅斯軍隊將基輔夷為平地，否則休想占領這座城市」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-13 09:22:09｜2022-03-13 09:31:46
俄羅斯部隊過去兩週不停砲轟南部港市梅利托波爾，市長費多羅夫（Ivan Fedorov）遭占領那座城市的俄羅斯軍人綁架，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）痛斥此舉等於俄軍承認犯下戰爭罪，該市亦傳出清真寺遭砲擊消息。歐洲議會則表示對俄軍非法綁架費多羅夫的行為感到震驚並予以譴責。
當地媒體則大幅報導，俄軍在梅利托波爾任命了一位新市長，前市議員嘉琳娜·丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）。《BBC》表示，丹尼爾琴科獲任命為新市長的消息在當地廣為流傳，但目前無法為此進行查證。丹尼爾琴科表示，將成立「人民代表委員會」協助在「新現實下建設基本機制」，並敦促居民不要參與「極端主義行動」。
這是俄軍首度拘捕烏克蘭高級官員，烏克蘭總統澤倫斯基除了要求俄軍立刻放人外，也致電德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）尋求協助，希望有助費多羅夫獲得釋放。
此外，他對外首度公布約有1300名烏軍戰死沙場，且有12729名烏克蘭難民於今日成功撤離，並宣布已與以色列總理班奈特（Naftali Bennett）商議在將和俄羅斯總統蒲亭在耶路撒冷共同舉行雙邊會談的可能。