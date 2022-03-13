移工騎電動自行車事故頻傳　太平警深入廠區多語宣導

《四方報》報導，在台移工考駕照受限於語言因素等障礙，目前無需考照、投保，法規限制較寬鬆的電動自行車遂逐漸成為移工台生活的代步工具。為了向移工宣導交通安全觀念及法規，台中市警局太平警分局近期成立「移工交通安全宣導團」將前往轄內各中小型工廠實施巡迴式交通安全宣導。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-13 09:30:37｜2022-03-13 09:35:03
近來電動自行車事故頻傳，台中市太平地區為電機設備暨手工具業之重要產區，轄內工廠密集，外籍移工人數約有7,200人，其中不少人就騎電動自行車。不過，由於國情及生活習慣不同，移工對台灣交通法規欠缺了解，造成車禍事故、酒駕等亂象頻傳。太平分局統計，過去3年間，外籍移工騎乘電動自行車發生交通事故有231件，造成165人受傷。
綜合媒體報導，為了加強落實移工用路安全意識，太平警局近期特地前往轄內工廠向移工宣導，第1站就前往某知名精密鍛品手工具工廠，以多國語言文宣和影片輔主，向廠區50多名印尼籍、泰國籍移工宣導交安，並找來通譯在現場回答移工的問題。
現場不少移工都針對騎電動自行車後是否能聚會小酌、是否要強制配戴安全帽等問題提問，警方也根據最新法令規範進行解惑，提醒移工要記得戴安全帽、不能酒駕、也不要擅自對車體進行改裝等，希望能加強移工路權概念及對交通法規的認識，切勿因觸法而影響在台居留及工作權益，並降低事故發生頻率。