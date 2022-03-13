新台幣周貶近3角 匯銀：能否止貶仍以「外資」馬首是瞻
俄烏戰爭持續延燒，加上美國聯準會（Fed）升息在即，外資持續在台股賣超及匯出，新台幣兌美元也延續貶勢，3月11日收盤收28.403元，周貶2.88角，貶了1.02%。展望新台幣後勢，匯銀人士認為，俄烏戰爭仍在進行，美國及台灣央行都將召開會議討論貨幣政策，目前市場預期美國一定會升息，因此，後續仍以「外資」馬首是瞻，可能要真正等到外資連續匯入後，新台幣才能止貶回穩。
記者顏真真/台北報導
2022-03-13 09:55:41
在俄烏戰事延燒、談判陷入僵局等利空籠罩之下，外資加速自台股提款並匯出，台北股、匯市雙跌也頻繁上演，尤其受到國際情勢變數仍在，通膨壓力升溫等影響，台股3月11日台股走勢仍是震盪，加上盤中亞股表現疲弱拖累，台股終場仍下跌了168.46點，收在17264.74點，全周重挫471.78點，周跌2.66%，亦失守年線，外資當日也持續在台股賣超新台幣226億元，累積近1周外資賣超達1809億元。
不僅台股周跌逾2%，新台幣兌美元在外資持續賣超台股及匯出，加上俄烏戰事及美國聯準會即將升息，新台幣兌美元也貶破28.4元價位，創近11個月收盤新低價，3月11日也續貶收在28.403元，較3月4日收盤價28.115元，一周下來貶值了2.88角，貶幅1.02%。
至於新台幣匯率的後勢表現，匯銀人士分析，雖然中央銀行總裁楊金龍在立法院鼓勵出口商多拋匯，出口商也增加了美元供應，，但新台幣是否能止貶回穩，恐怕還是要看「外資」因應俄烏戰事及美聯儲升息的動作而定，加上台灣央行也將於3月17日召開首季理監會議，是否升息同樣備受關注。
匯銀人士認為，目前新台幣所處的位置不好操作，很容易受到外資的動作出現較大波動，後續仍以「外資」馬首是瞻，可能要真正等到外資連續匯入後，新台幣兌美元才能止貶回穩，尤其俄烏戰爭仍在進行，在新台幣兌美元沒能收復28.165關鍵價位下，看貶趨勢恐不會改變。