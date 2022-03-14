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CROSSROAD跨世代倡議平台將上線　吳思瑤：擔起社會責任

▲民進黨立委吳思瑤表示，會針對弱勢、冷門的議題會持續關注，另外文化深化、文史資料保存等工作，自己一定也會繼續努力下去。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）
▲民進黨立委吳思瑤表示，會針對弱勢、冷門的議題會持續關注，另外文化深化、文史資料保存等工作，自己一定也會繼續努力下去。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-14 08:00:00

隨著網路普及，現今社會發聲管道越趨多元。為整合網路聲量，匯集各界提案，《NOWnews今日新聞》將於3月17日推出「CROSSROAD跨世代」倡議平台，盼透過媒體第四權的力量，探討問題源頭、推動輿論討論、更新進度並監督政府。民進黨立委吳思瑤對此表示，《NOWnews今日新聞》是媒體的先驅，擔起社會責任，這是值得正面肯定的事，自己也會針對弱勢、冷門的議題會持續關注，另外文化深化、文史資料保存等工作，自己一定也會繼續努力下去。

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《NOWnews今日新聞》將於3月17日推出「CROSSROAD跨世代」倡議平台，內容包含「行政法規」、「財政經濟」、「科技教育」、「人權正義」、「永續環保」等五大領域，只要提案在30日內超過1000人線上附議，《NOWnews今日新聞》將針對提案進行深入追蹤報導，盼透過媒體第四權的力量，探討問題源頭、推動輿論討論、更新進度並監督政府。

吳思瑤對此表示，擴大公民參與、降低人民表達意見的門檻，這本來就是時代的趨勢，也是不可逆的事，《NOWnews今日新聞》是媒體的先驅，擔起社會責任，這是值得正面肯定的事。

吳思瑤也說，自己樂見有越來越多元的管道，匯聚不同民意。而此倡議平台的5個領域都符合社會進步價值，聚焦在這些議題的倡議，由公民來發聲，這就是台灣社會力的展現。

另外，吳思瑤談到，政府也已經有一些類似的作法，譬如台北市的i-Voting或是國發會的公共政策平台。但台北市的i-Voting應該可以算是名存實亡，這與從政者推動意志，以及制度的設計也許有些不夠周延都有關係，也因此雷聲大雨點小，已經被擱置。

而國發會的平台大家則比較常會使用，也比較有公信力，就連立委問政也常常著墨，從當中去找到人民關切的議題，但政府部門對國發會平台中的成案內容，可以再更積極回應。

吳思瑤也表示，自己對於弱勢、冷門的議題會持續關注，另外無論是文化深化、文史資料保存等工作，自己一定也會繼續努力下去。

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