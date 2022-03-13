T1／被趕出場反而激勵士氣！張智峰：我罵他什麼？

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但張智峰退場後反而激勵全隊士氣，特別是狄安森(Caelan Tiongson)在此節單節攻下10分，幫助球隊後來居上，最後逆轉獲勝，峰哥說：「我同意大家都需要尊重裁判，但裁判身為中立者，不要讓球賽有變調，不能去影響精彩的球賽，當下我完全沒有要對裁判咆哮的意思，裁判應該要給球員更多溝通的空間。」
其實此場比賽雲豹與英熊打得激烈，上半場結束雲豹以2分落後，不過下半場鄭瑋、狄安森在關鍵時刻挺身而出，兩人分別攻下23分與15分，且3分球命中率都超過4成，新洋將湯馬斯 (Elijah Thomas)則貢獻17分、9籃板，表現相當優異，是球隊獲勝主因，攻下全隊最多分的狄安森說：「感謝教練團與隊友，相信我的出手，我自己也很享受在比賽當中。」
王志群表示，這場比賽是球員努力去爭取來的勝利，現在我們懂得如何從逆境去打球，學會如何與隊友結合，把所有錯誤修正，未來還有很多場球賽需再努力。湯馬斯則說：「很慶幸可以和一群很好的教練及隊友共事，我在隔離後做了許多訓練，整個團隊氣氛都很棒，但我們該做的事還沒做完，明天還有比賽、賽季也還很長，希望能延續贏球士氣。」
另外，比賽原定5點30分開打，但因英熊攜帶球衣與雲豹顏色相近，需從台北送球衣至球場，導致賽事延遲近1個半小時，至7點才開打，雲豹總經理蘇翊傑表示，能體諒台啤疏失，為給予現場耐心等候球迷補償，凡購買本場桃園雲豹主場賽事門票的觀眾，憑票根贈送4月30日對戰台啤600元座位區的門票乙張，後續詳情請至桃園雲豹Facebook、Instagram粉絲專頁查詢，而為慶祝雲豹主場首勝，凡在明天(13日)來雲豹商品部現場購買商品的球迷，可享65折優惠。