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她衝中部面試！履歷一填「老媽姓名」　人資秒驚狂唸2次

▲有女網友前往中部大公司面試，但在填完履歷後，人資一見她的老媽姓名，立馬在現場驚呼連連。(圖／擷取自pexels）
▲有女網友前往中部大公司面試，但在填完履歷後，人資一見她的老媽姓名，立馬在現場驚呼連連。(圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-03-13 11:09:48

不少公司面試除了看中工作能力和資歷外，求職者展現出來的禮貌和態度，往往也是錄取與否的關鍵之一。不過，就有一名女網友抱怨，某天前往中部一間大公司面試，但在填完履歷後，人資一見她媽媽姓名，立馬在現場驚呼連連，讓她傻眼直呼「太無腦！」

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有女網友於臉書社團《爆怨2公社》上分享，表示前陣子因想轉換跑道，開始嘗試找尋較高薪的工作，某日她幸運收到一間中部大公司的邀約，她便於面試當天開心前往赴約。

然而，她面試時填寫完履歷後，人資一拿到手竟驚訝開口「你媽媽叫XXX！？」甚至連唸兩次名字，讓她感覺態度極差。原PO解釋「因為我媽名字是依族譜取的，就那麼剛好輪到我媽是個男人的名字」，看到人資驚訝的反應，她只好保持禮貌且尷尬點頭。

▲一位網友分享身邊友人面試工作時，對方卻要求到職後要簽署「三年內不結婚」合約。（示意圖／擷取自pexels）
▲人資發現女網友媽媽的姓名過於特別，因而表露出震驚情緒。（示意圖／擷取自pexels）
不僅如此，原PO填寫父母資料時，在父親那欄填上「殁」一字，心想「我想有讀書的應該都知道殁是什麼意思」，但人資卻詢問她「那你爸叫什麼？」使得她更加傻眼。

讓原PO更無奈的是，等她回答完後，現場馬上陷入尷尬的氣氛，人資只好趕緊請原PO回家等通知，使她氣得大罵「浪費我高鐵的錢！」她文末也感嘆，認為大公司應該面試過上百人，卻派出一位沒見過世面的人來當面試官，讓她心寒抱怨「太無腦！」

▲原PO好奇「最頂的平民職業」是哪個，並透露自己認為是「空姐」和「櫃姐」，也抖出原因「生活中全是有錢人」，有機會嫁給富二代。（示意圖／翻攝pexels）
▲女網友的面試經歷在網路上掀起討論。（示意圖／翻攝pexels）
貼文一曝光，引來網友們看傻留言，「有夠沒禮貌的面試人員，沒水準」、「蠻沒禮貌的欸，而且歿這個字看不懂？太無言了吧！就算好奇問話方式也是大學問，這麼直真的母湯喔！」、「光用名字判定男女其實很不OK！而且還是一家大公司的人資」、「傻眼這是什麼沒見過世面的主管」。

甚至有過來人分享類似經歷，「我有遇過一直問私事的，你為什麼離家，你為什麼還沒結婚，你為什麼沒車？」、「我還遇過一間上市公司面試時是仰頭翹腳的勒！只是個人資也不是部門主管，跩的跟什麼一樣」、「我遇過面試像選妃一樣的，超沒禮貌」。（編輯：陳雅雲）

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