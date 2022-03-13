她衝中部面試！履歷一填「老媽姓名」　人資秒驚狂唸2次

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然而，她面試時填寫完履歷後，人資一拿到手竟驚訝開口「你媽媽叫XXX！？」甚至連唸兩次名字，讓她感覺態度極差。原PO解釋「因為我媽名字是依族譜取的，就那麼剛好輪到我媽是個男人的名字」，看到人資驚訝的反應，她只好保持禮貌且尷尬點頭。
不僅如此，原PO填寫父母資料時，在父親那欄填上「殁」一字，心想「我想有讀書的應該都知道殁是什麼意思」，但人資卻詢問她「那你爸叫什麼？」使得她更加傻眼。
讓原PO更無奈的是，等她回答完後，現場馬上陷入尷尬的氣氛，人資只好趕緊請原PO回家等通知，使她氣得大罵「浪費我高鐵的錢！」她文末也感嘆，認為大公司應該面試過上百人，卻派出一位沒見過世面的人來當面試官，讓她心寒抱怨「太無腦！」
貼文一曝光，引來網友們看傻留言，「有夠沒禮貌的面試人員，沒水準」、「蠻沒禮貌的欸，而且歿這個字看不懂？太無言了吧！就算好奇問話方式也是大學問，這麼直真的母湯喔！」、「光用名字判定男女其實很不OK！而且還是一家大公司的人資」、「傻眼這是什麼沒見過世面的主管」。
甚至有過來人分享類似經歷，「我有遇過一直問私事的，你為什麼離家，你為什麼還沒結婚，你為什麼沒車？」、「我還遇過一間上市公司面試時是仰頭翹腳的勒！只是個人資也不是部門主管，跩的跟什麼一樣」、「我遇過面試像選妃一樣的，超沒禮貌」。（編輯：陳雅雲）