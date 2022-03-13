確診者被「一口痰」傳染？中國專家證實：Omicron傳染強
中國疫情近日急速擴大，接連兩日出現了新增破千確診個案的嚴峻情況，為中國疫情爆發兩年以來首見，足以證明Omicron變種病毒對中國政府「清零政策」的挑戰。日前中國疾控專家更證實，在西安市確診病例當中有一名患者因為與「被路過感染者吐的一口痰」接觸而遭到傳染，話題一時飆升登上微博熱搜排行。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-13 11:01:53
日前中國陝西省疾病控制中心專家張義接受中國媒體《第一新聞》採訪時指出，新冠變異株Omicron傳染性極強，西安市有民眾因為在戶外行走時並未確實配戴口罩，而一名路過的感染者又於其附近距離吐痰，因而遭到傳染。他表示，「有人可能會問『這樣吐口痰就能造成傳播嗎？』，而且還是在戶外，不過答案是肯定的」。
張義指出，經過各級公安部門交叉比對，發現西安這名確診者與另名感染者在戶外公共場所確實有短暫交集，並強調人在在咳嗽、吐痰、或者打噴嚏的過程中，可能會造成較小的懸浮飛沫，該例確診者就是因為並未在公共場所確實配戴口罩因此被感染。
張義強調，配戴口罩是「物理阻隔」的最好方式，一來能避免病原體被人體吸入的危險，二來也能阻絕感染者將病毒向外擴散，具有雙向隔離保護作用。同時也呼籲民眾「不要隨地吐痰」，並建議民眾如果咳嗽、打噴嚏或咳出痰，「需適當低頭避開他人，且最好還是用衛生紙將痰包起來，再扔進垃圾桶。」
此外，「西安市確診病例被一口痰傳染新冠」也迅速登上微博熱搜第一，不少中國網友也無奈表示「疫情防控都幾年了，隨地吐痰毛病還改不掉」、「真的看到有人隨地吐痰會發火」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。