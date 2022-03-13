摩斯紅茶半價搶翻！網封「MOS紅茶店」：比買手搖飲便宜
台灣連鎖速食品牌多，雖然賣的商品內容都是漢堡薯條，卻各有「本業」，像麥當勞的薯條無人能敵，肯德基的蛋撻威震四方，而一向有死忠客群的摩斯漢堡，鎮店之寶絕對首推冰紅茶。摩斯漢堡為了慶祝31周年，在App發起周慶優惠，祭出眾多品項買31送31，網友卻一面倒向紅茶，認為半價後一杯20元，比外面手搖飲純茶30元起跳還划算。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-13 12:04:03
摩斯漢堡為慶祝31周年，在App推出多款商品買31送31，為期一個多月的活動才開跑不到兩天，「冰紅茶買31送31」電子票券火速被搶光。促銷焦點幾乎全落在冰紅茶，批踢踢省錢版議論紛紛：「紅茶就是本體」、「想喝紅茶絕對去吃摩斯」、「只有紅茶可以」，甚至還有人直言「這間不是賣紅茶的嗎」、「紅茶店」。
懂喝的網友分享：「mos我從來只喝有糖紅茶正常冰」，眾人認為一定要點有糖口味，砂糖泡出來的滋味和外面手搖飲就是不同，更好喝的秘訣則是跟店員點餐時，必定開口加點檸檬片，而且不能泡太久，否則口感會變苦。在家也有內行喝法，夏天必備大杯摩斯紅茶加1顆老實農場檸檬冰磚。
沒搶到「冰紅茶買31送31」優惠別哭哭，之前就有網友破解「摩斯紅茶」煮法，流傳摩斯茶包正是選用「東爵商用冰紅茶包」，在超市、電商都能買得到，蝦皮購物行情24包約200元上下，等於煮1公升紅茶的茶包成本不到10元，靠5步驟還原「摩斯紅茶店」招牌。
■自製摩斯紅茶5步驟
1、自來水1500c.c煮滾
2、東爵商用冰紅茶包放入10秒後關火
3、茶包泡2分鐘後撈起
4、撈起茶包後靜待5分鐘，放入7大匙二砂糖
5、常溫放涼後冰箱冷藏