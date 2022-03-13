NBA／K湯爆發！狂飆8三分砍38分 率勇士宰公鹿取3連勝
在經歷整個2月的低潮之後，金州勇士射手Klay Thompson這一場手感回溫，全場24投15中攻下38分，另有6籃板5助攻，帶領球隊以122:105贏球，取得3 連勝。
記者黃建霖/綜合報導
2022-03-13 12:38:45
勇士此役挾著近期連勝的氣勢，上半場在Thompson投進5顆三分球、砍下21分的帶領下，取得9分領先。易籃再戰後，公鹿依舊沿用既有策略，瘋狂包夾Curry，但也因此讓Andrew Wiggins及Jordan Poole等人找到外線機會，勇士打出21:12的小高潮，進一步將分差拉開18分。末節公鹿反撲為能有效取得進展，勇士最終以13分之差贏球。
Curry這一場比賽遭到對方嚴防，出手機會並不多，不過他沉著的傳導，為隊友製造機會，全場7投3中，得到8分8助攻5籃板。Thompson單節17分，全場則是投進8顆三分球，砍下38分。
Poole這一場比賽先發上陣，也回報教練團的信任，投進5顆三分球，攻下30分6籃板５助攻。近幾場陷入低潮的Wiggins今天也止跌回升，得到了21分。公鹿方面，以Giannis Antetokounmpo的31分8籃板為最佳。