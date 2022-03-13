停戰有望！烏克蘭高層揭與俄談判成果：雙方妥協簽署協定
俄烏戰事於今（13）踏入第18日，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）首度對外宣布有1300餘烏克蘭士兵戰死沙場，逃離烏克蘭的難民則超過250萬。總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）受訪時則表示，經過與俄國代表三輪談判後，雙方以視訊會議方式建立了工作小組，雙方有意妥協簽署停火相關協定。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-13 12:03:55
綜合媒體報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，在第三次實體見面談判過後，烏俄雙方藉由視訊會議方式繼續討論協議內容。在總統澤倫斯基的敦促下，談判團隊已開始討論相關的具體議題，並提出了多種解決衝突的建議，雙方工作小組也正在以法律層面進行相關討論，距離簽署協定達成妥協不遠。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也證實，雙方代表團近期正以視訊方式積極談判。
波多利雅科表示，對烏克蘭方而言，簽署協議內明列雙方須立即停火、俄羅斯必須撤軍與修復烏克蘭境內基礎設施等，而最為關鍵的是與俄羅斯簽署和平協議，確保烏克蘭獲得安全保障，並預防未來再次發生類似事件。
波多利雅科指出，雙方將致力於簽署一份綜合性協議，待工作小組討論完成並以形成最終的協議後，將由兩國總統簽署，而在雙邊關鍵立場達成一致前，他並不會透露任何談判細節或對協議內容做出解釋。
值得注意的是，澤倫斯基昨天才宣布，已經與以色列總理班奈特（Naftali Bennett）積極協商，並推動班奈特調解結束戰爭，以色列首都耶路撒冷預計將成為烏俄舉行停火談判的地點，以色列政治評論員阿布薩扎（Nino Abesadze）分析指出，蒲亭並未預料戰爭進入第18天，被迫同意停火壓力愈來愈大情況下，蒲亭極有可能下週就會造訪耶路撒冷參與高峰會。