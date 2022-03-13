《原子少年》首錄「80位小鮮肉開戰」 詹仁雄妙談禁愛令
繼女團選秀節目《菱格世代DD52》後，今年又有男團選秀節目《原子少年》即將登場，由知名製作人詹仁雄和橘子集團聯手打造，邀請陳嘉樺（Ella）、坤達、周湯豪、田一德一同擔綱導師，要在80位小鮮肉裡，培育出優質男團。《原子少年》今（13）日舉辦首錄記者會，正式展開殘酷的練習生淘汰對戰，詹仁雄談到選手們的禁愛令，他表示不會特別去插手，還是會以鼓勵的方式，要求大家把重心放在節目上，至於私人社群平台部分，只要沒有違反道德，也不會刻意去限制。
記者侯家瑜/台北報導
2022-03-13 15:13:12｜2022-03-13 15:30:31
詹仁雄透露事前就有私下問一些選手感情狀況：「他們有些本身就有女友，不過還是會建議他們不要，畢竟還是以培養偶像為目的，所以會提醒他們若花心思談戀愛，可能就沒辦法進入前幾強。」至於選手們的個人社群平台，詹仁雄不會特別去限制：「只要在道德之上，不介入感情、不亂自拍就可以。」坦言若選手經營得好，就會給予支持、鼓勵，節目方面也會有共同管理的平台。
詹仁雄透露目前有計畫要將節目播出的內容，以純享版的形式，放在YouTube上供大家欣賞，為了配合「元宇宙」的概念，粉絲還享有「上帝視角」的福利：「可以上滑、下滑、慢動作，或是挑出想看的選手單獨觀賞，就像看籃球賽一樣。」另外，詹仁雄也表示節目結束後，要朝戲劇方面發展，以「吸血鬼校園」為主軸的BL劇。
詹仁雄預告粉絲見面會已經在規畫中，也與橘子集團合作，共同發行原子少年的數位收藏品，讓粉絲可以享有多元的線上、線下專屬特權，選手們也會不定時現身在beanfun!上舉辦的活動，藉此拉近選手們與粉絲的距離。
播出資訊
4/17起每週日晚間八點至十點於TVBS歡樂台、LINE TV播出，緊接NOWnews YouTube頻道於晚間十點播出
4/22起每週五晚間十點至十二點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方Youtube頻道影片上架
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