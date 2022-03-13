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與侯友宜醞釀反朱？蔣萬安：之前有人切割跳船但我留下來

▲國民黨立委蔣萬安今（13）日表示，過去國民黨艱困的時候，有些人選擇保持距離、切割、甚至跳船，但他堅定留下來。（資料照／記者葉政勳攝，2022.1.22）
▲國民黨立委蔣萬安今（13）日表示，過去國民黨艱困的時候，有些人選擇保持距離、切割、甚至跳船，但他堅定留下來。（資料照／記者葉政勳攝，2022.1.22）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-13 13:24:54｜2022-03-13 13:29:32

針對與新北市長侯友宜結盟包圍黨中央的傳聞，國民黨立委蔣萬安今（13）日表示，過去國民黨艱困的時候，有些人選擇保持距離，有些人選擇切割、甚至跳船，但他堅定留下來，因為只有留下才能改變。

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日前國民黨傳出中常委賄選、換票醜聞，發言一向保守的侯、蔣兩人近日一轉過去作風，直言要求黨主席朱立倫立即處理問題並改革，外界立刻嗅出基層焦急味道，另有人解讀成「蔣侯聯盟」醞釀反朱，加上侯友宜選舉功臣、新北市文化基金會前執行長林芥佑加入蔣萬安團隊，更加引發聯想。

對此，蔣萬安上午受訪表示，國民黨現在氣勢的確比較低迷。過去當國民黨艱困的時候，有些人選擇保持距離，有些人選擇切割、甚至跳船，但他會堅定留下來，因為只有留下才能改變，也才能號召更多人共同參與，進行改革的行動。任何說反對誰的聯盟，都是外界的見縫插針，「沒有什麼反朱聯盟，我們唯一要推動的就是團結聯盟」。

蔣萬安也強調，林芥佑接任跨領域創新協會執行長，接下來會協助舉辦一系列關於培養年輕人、公共議題討論的活動。

此外，基層擔憂北市黨部規劃議員先初選、市長再初選，若太早宣布，綠營砲火將權力集中蔣萬安，對選情只有扣分，蔣萬安表示，市黨部會對整體狀況，進行深入了解，會有完整規劃。

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