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移工逃跑重申請要等3個月　各界盼縮短空窗期「懲罰」

▲不少雇主關心移工逃跑後，要面臨3個月空窗期限制，對家庭雇主的照顧需求尤其衝擊。（示意圖／shutterstock）
▲不少雇主關心移工逃跑後，要面臨3個月空窗期限制，對家庭雇主的照顧需求尤其衝擊。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2022-03-13 13:41:40

《四方報》報導，國民黨籍立法委員溫玉霞11日召開「移工逃逸／轉換雇主亂象叢生　雇主求助無門」公聽會，邀請勞動部官員、學者、企業、勞工及仲介業者一起討論，研議修法改善移工政策。其中，包括雇主及民團都關心移工逃跑後，雇主要面臨3個月空窗期限制，對家庭雇主的照顧需求尤其衝擊，盼能有所放寬。

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會中，溫玉霞表示，買工費高昂，工廠移工每位約35000元、家庭移工約56000元，雇主支付數萬元引進移工，一旦移工逃跑，這些費用付諸流水，還要被勞動部以雇主未盡管理責任，限縮再申請之機會或扣減原來可聘用之員額。而家庭看護必須3個月後，工廠則須6個月後才能再申請，對於沒有犯錯的無辜雇主形同「懲罰」，而對需看護照顧的重症家庭則因空窗期過長，更是心力交瘁。

立委呂玉玲表示，對於移工引進與管理，應該全盤從產、官、學、勞來檢視，該修法就修法，尤其近年因為疫情，邊境管制加嚴下，移工申請更加不易，面對國內缺工潮，未來對於移工需求會更大，在法制面就更需要精確，「上個會期我也提出了就業服務法第58條修正草案，希望能減少看護外勞雇主因移工失聯等待期過長，導致無人看護的囧境。從法層面與執行配套來檢視，在保障勞權與兼顧雇主權益下，完善國內的移工制度」。

立委萬美玲也說，近年來￼移工逃逸數量不斷上升，現在一年平均2萬人，一個月就有1721名移工逃逸，加上疫情影響，讓有移工需求的家庭及工廠面臨雙重壓力。「移工逃逸帶來的問題相當龐大複雜，￼尤其要￼重新申請曠日廢時，￼￼家戶雇主要等三個月、工廠要等六個月才能重新聘請新人，如果加上￼申請、排隊的等待時間，空窗期恐怕讓雇主大嘆不便」。

先前，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會顧問張姮燕向《四方報》表示，國內、外仲介漫天喊價，買工費飆漲到5萬、7萬都有，疫情下引進移工雇主還要負擔14+7的移工檢疫費用，很多雇主負擔不了高昂的買工費及檢疫費，寧可選擇送機構，又或是擔心付出大筆成本後，面臨移工要求轉換或逃逸的問題，得不償失，導致移工開放以來社福移工近來人數極為稀少。

台灣國際勞工協會（TIWA）研究員吳靜如也向《四方報》表示，「曾經照顧過人的人都知道，如果有一刻幫手少了一個人，整個家生活作息都會大亂」，協會長期以來主張不論是移工逃跑或轉換，有照顧需求的家庭都不應該有空窗期，移工逃跑後應該以最快速度讓被照顧人可以引進新移工或承接國內移工，而當移工申請轉換時，也不應該讓雇主等到移工轉出才能申請新的移工，但現在勞動部的政策把雇主和移工綁死，不是犧牲雇主就是犧牲移工的權益，完全沒道理。

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