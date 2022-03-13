逆轉！美女議員戴寧涉詐助理費交保 法院今改裁羈押禁見
嘉義市3連霸議員戴寧，疑涉詐領助理費500萬元遭查，嘉義地檢署9日訊後聲請羈押禁見，嘉義地院認為證物已查扣、證人及共犯也到案，應無串滅證之虞，裁定80萬交保，嘉檢不服抗告，台南高分院庭撤銷原裁定發回，嘉義地方法院今天上午召開合議庭，重新裁定，下午裁准羈押。
編輯中心/綜合報導
2022-03-13 13:54:07｜2022-03-13 13:58:56
年底議員選舉在即，尋求四度連任的市議員戴寧，遭人檢舉涉嫌利用人頭詐領助理費500萬元，9日經搜索服務處等多處，並傳喚8名被告、4名證人到案，訊後聲押禁見戴寧，曾姓、戴姓、許姓助理各以15萬元、5萬元、3萬元交保，其餘人請回。
地院10日開羈押庭，考量已查扣相關物證、證人及共犯到案，也對案情陳述明確，案情已大致明朗，戴寧應無滅證據或勾串證人之虞，裁以80萬元交保，嘉檢不服向台南高分院提出抗告。
台南高分院考量，戴寧與相關被告跟證人都有親友關係，僅以禁止她與證人聯繫接觸，能否防止串證等存在疑慮；加上涉詐助理費達521萬5774元，嘉院也僅以80萬交保，也沒說明如何確保不串證、逃亡，都須再詳加考量，原裁定要撤銷，裁准羈押。（編輯：孫唯容）