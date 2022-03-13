蘇貞昌挨轟 蔣萬安：堂堂閣揆在國會發洩情緒又人身攻擊
行政院長蘇貞昌批評國民黨立委蔣萬安質詢如同「街頭小混混挑釁」，今（13）日再加碼稱「別人尊敬一分，會回敬三分」，引發爭議。對此，蔣萬安表示，堂堂行政院長卻在國會殿堂發洩情緒之後，繼續口出惡言進行人身攻擊，這是沒有肩膀的閣揆，也是不負責任的政府。
記者羅婉庭／台北報導
2022-03-13 13:52:49｜2022-03-13 13:53:46
國民黨立委蔣萬安週五於在立法院質詢蘇貞昌時，要求蘇承諾未來不會發生大停電；蘇卻反嗆「你祖父以前也承諾反攻大陸」。上午蘇貞昌再度批評蔣萬安，指稱面對「街頭小混混般」挑釁，他一直耐著性子、到最後因「是可忍、孰不可忍」才回應，蘇今早再解釋，「你尊敬我一分，我回敬你三分」，如果對方不客氣，他也不能緘默不語。
對此，蔣萬安上午受訪時強調，國會議員基於職責，在國會殿堂反映人民心聲、強力監督及質詢政府，這是天經地義，也是中華民國《憲法》保障制度，但堂堂行政院長卻在國會殿堂發洩情緒之後，繼續口出惡言進行人身攻擊，這是沒有肩膀的閣揆，也是不負責任的政府。
蔣萬安強調，這兩天國民黨民代集中火力，就只關心一件事：「民眾及產業希望解決民生用電狀況、穩定供電」，也要求政府要拿出肩膀，解決問題；反觀民進黨的民代卻只在乎蘇貞昌的面子、情緒，這不符合民眾的期待。
「大家多一分鐘討論如何解決用電問題、少一秒鐘噴政治口水，這才是人民之福。」蔣萬安說，希望民進黨的民意代表，「不要只關心我的家世」，看看國民黨的民意代表，唯一關心的就是穩定供電、要政府解決問題。
此外，民進黨議員梁文傑反諷，蘇貞昌「確實該道歉」，因為蔣萬安祖父未必姓蔣，蔣萬安回應希望這些民進黨民意代表，多關心停電的「是可忍，孰不可忍」，而不是只關心蘇貞昌發脾氣的「是可忍，孰不可忍」。