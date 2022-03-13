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蘇貞昌挨轟　蔣萬安：堂堂閣揆在國會發洩情緒又人身攻擊

▲國民黨立委蔣萬安批評蘇貞昌堂堂行政院長卻在國會殿堂發洩情緒之後，還繼續口出惡言人身攻擊。（資料照／記者羅婉庭攝）
▲國民黨立委蔣萬安批評蘇貞昌堂堂行政院長卻在國會殿堂發洩情緒之後，還繼續口出惡言人身攻擊。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-13 13:52:49｜2022-03-13 13:53:46

行政院長蘇貞昌批評國民黨立委蔣萬安質詢如同「街頭小混混挑釁」，今（13）日再加碼稱「別人尊敬一分，會回敬三分」，引發爭議。對此，蔣萬安表示，堂堂行政院長卻在國會殿堂發洩情緒之後，繼續口出惡言進行人身攻擊，這是沒有肩膀的閣揆，也是不負責任的政府。

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國民黨立委蔣萬安週五於在立法院質詢蘇貞昌時，要求蘇承諾未來不會發生大停電；蘇卻反嗆「你祖父以前也承諾反攻大陸」。上午蘇貞昌再度批評蔣萬安，指稱面對「街頭小混混般」挑釁，他一直耐著性子、到最後因「是可忍、孰不可忍」才回應，蘇今早再解釋，「你尊敬我一分，我回敬你三分」，如果對方不客氣，他也不能緘默不語。

對此，蔣萬安上午受訪時強調，國會議員基於職責，在國會殿堂反映人民心聲、強力監督及質詢政府，這是天經地義，也是中華民國《憲法》保障制度，但堂堂行政院長卻在國會殿堂發洩情緒之後，繼續口出惡言進行人身攻擊，這是沒有肩膀的閣揆，也是不負責任的政府。

蔣萬安強調，這兩天國民黨民代集中火力，就只關心一件事：「民眾及產業希望解決民生用電狀況、穩定供電」，也要求政府要拿出肩膀，解決問題；反觀民進黨的民代卻只在乎蘇貞昌的面子、情緒，這不符合民眾的期待。

「大家多一分鐘討論如何解決用電問題、少一秒鐘噴政治口水，這才是人民之福。」蔣萬安說，希望民進黨的民意代表，「不要只關心我的家世」，看看國民黨的民意代表，唯一關心的就是穩定供電、要政府解決問題。

此外，民進黨議員梁文傑反諷，蘇貞昌「確實該道歉」，因為蔣萬安祖父未必姓蔣，蔣萬安回應希望這些民進黨民意代表，多關心停電的「是可忍，孰不可忍」，而不是只關心蘇貞昌發脾氣的「是可忍，孰不可忍」。

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