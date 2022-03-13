《原子》力邀S.H.E合體！Ella聞Selina再婚可能秒噴口水
由野火娛樂重金打造的男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》，今（13）日首次進行錄製記者會，四位重量級導師Ella（陳嘉樺）、坤達、周湯豪、田一德合體亮相，將為80位新人勇闖星河的路上指點方向，出道歷史突破20年的S.H.E，被稱為「亞洲無法超越的女子天團」，節目製作人詹仁雄透露曾出天價邀請三人合體擔任導師，但S.H.E團員因各有規劃拒絕，觀眾想在螢光幕上看到3人同框美夢，恐怕還得等一等！
記者江芷稜/綜合報導
2022-03-13 15:08:50｜2022-03-13 15:45:34
S.H.E當年參加選秀《宇宙2000實力美少女爭霸戰》出道，Selina是冠軍，Ella曾被淘汰噴乾冰，卻因為個性活潑、聲線特殊雀屏中選，被選為S.H.E一員，唱片公司讓3人住同一宿舍，培養出好感情，即使這20年間Ella、Selina曾一度受傷療養，依舊沒有爭搶表現，還平分酬勞，至今還會相約爬山、保留彼此生日那天合體慶生，如此默契在圈內20年無人可匹敵。Selina最近姊弟戀曝光，Ella也對好姊妹獻上祝福，被問是否見過男方？她大方說「那是必須的，我怎麼可能比你們晚見到」，也笑說：「她很快樂，就是大家看到的那樣，對方我不能多說，年齡、對象都不是重點，重要的是她再度戀愛了，多好！」詹仁雄追問：「那她可能再婚嗎？我們之前包過紅包了」，Ella瞬間爆笑出來、一秒噴出口水，要外界親自去問Selina本人。
而S.H.E至今3年多沒在螢光幕前合體，她認為自己內心也有渴望過，但不會刻意強求，「我們沒有去設定合不合體，現階段是隨緣的，大家都有各自規劃，不需要給彼此壓力」，姊妹們很常視訊、約爬山，「重點是我們很珍惜過去的回憶，感念這一切就夠了」。