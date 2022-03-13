《原子》力邀S.H.E合體！Ella聞Selina再婚可能秒噴口水

由野火娛樂重金打造的男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》，今（13）日首次進行錄製記者會，四位重量級導師Ella（陳嘉樺）、坤達、周湯豪、田一德合體亮相，將為80位新人勇闖星河的路上指點方向，出道歷史突破20年的S.H.E，被稱為「亞洲無法超越的女子天團」，節目製作人詹仁雄透露曾出天價邀請三人合體擔任導師，但S.H.E團員因各有規劃拒絕，觀眾想在螢光幕上看到3人同框美夢，恐怕還得等一等！

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▲《原子少年 AtomBoyz》首錄記者會，Ella被田一德（左起）、周湯豪、坤達抱起來合影。（圖／記者陳明安攝，2022.03.13）

S.H.E當年參加選秀《宇宙2000實力美少女爭霸戰》出道，Selina是冠軍，Ella曾被淘汰噴乾冰，卻因為個性活潑、聲線特殊雀屏中選，被選為S.H.E一員，唱片公司讓3人住同一宿舍，培養出好感情，即使這20年間Ella、Selina曾一度受傷療養，依舊沒有爭搶表現，還平分酬勞，至今還會相約爬山、保留彼此生日那天合體慶生，如此默契在圈內20年無人可匹敵。





Selina 最近姊弟戀曝光，Ella也對好姊妹獻上祝福，被問是否見過男方？她大方說「那是必須的，我怎麼可能比你們晚見到」，也笑說：「她很快樂，就是大家看到的那樣，對方我不能多說，年齡、對象都不是重點，重要的是她再度戀愛了，多好！」詹仁雄追問：「那她可能再婚嗎？我們之前包過紅包了」，Ella瞬間爆笑出來、一秒噴出口水，要外界親自去問Selina本人。

▲Ella（左起）曬出與Selina、Hebe舊照，慶祝S.H.E成軍20周年紀念日。（圖／翻攝Ella臉書）

▲Ella（右起）2018年與Selina、Hebe合體17周年演唱會，是最後一次在公開場合合體。（圖／翻攝Ella臉書）