關關難過！斯里蘭卡一帶一路耗光外匯 又逢國際能源飆漲
印度洋島國斯里蘭卡面臨龐大債務危機，除了因為加入中國倡議的「一帶一路」，如今還不出外債以外，俄烏戰爭連帶影響全球能源價格飆高。當局面臨外匯存底見空的窘境，被迫列出一份限制進口貨物清單，累積項目將近千種商品禁止進口，再加上當地油價飆漲，民眾買不到民生用品造成民怨四起。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-13 15:13:24
根據《彭博》報導，斯里蘭卡的外匯儲備如今低到難以維持國內生計，不僅因為疫情爆發前斯里蘭卡數次大規模減稅，導致信評遭調降，加上疫情衝擊觀光旅遊收入、俄烏戰爭導致俄國大筆茶葉購買交易遭取消，斯里蘭卡央行上個月公布的數據顯示，該國外匯存底只剩23.1億美元，斯里蘭卡發展研究所首席研究員沙文南坦（Muttukrishna Sarvananthan）指出，「技術上來說，斯里蘭卡現在可以宣稱已經破產了」。
此外，斯里蘭卡今年還有高達69億美元的外債必須償還，最快在7月就有一筆即將到期的10億美元債券。《日經亞洲》指出，為了節省外匯支出，斯里蘭卡財政部日前又更新了國內「限制進口商品」清單，包含外國進口的零食、飲料與化妝品等等，若加上去年9月起禁止的汽車、電子產品等，目前總計有990種商品是無法順利通過斯里蘭卡海關的。
不僅如此，《彭博》也點出俄烏戰爭導致國際能源飆漲，斯里蘭卡當局也跟著宣布調漲汽柴油價格，本來就已經短缺的電力也受到影響，多處地區傳出停電消息，部分偏遠地區甚至停電超過七個小時，當局13日公布的汽油價格更是從每公升177盧比一口氣提高至254盧比，物資短缺加上居高不下的能源價格導致斯里蘭卡國民的生活苦不堪言。