油價飆漲！通膨估增0.5至0.7百分點 央行升息否周四揭曉
中央銀行將於3月17日周四召開今（20222）年首場理監事會議，市場除關注會不會祭出第5波選擇性信用管制之外，還有就是會不會升息。目前市場預期可能再推另一波打炒房新措施，但是否升息市場看法分歧，有的認為在俄烏戰爭加劇通膨壓力下，央行可能提前在3月升息半碼，即調高利率0.125個百分點，但也有人認為可能要到6月才會調升利率。不過，立法院經委會明（14）日邀財經部會首長專案報告「俄烏戰爭影響全球能源及原物料供需，對我國衝擊與政府因應之道」，央行在書面報告指出，若其他假設不變，今年布蘭特油價由每桶83美元漲至110美元，國內通膨率將增加0.5至0.7個百分點，經濟成長率下降0.3-0.4個百分點。
記者顏真真/台北報導
2022-03-13 15:52:44｜2022-03-13 15:53:14
立法院經委會明日邀請國發會、經濟部、財政部及央行首長就「俄烏戰爭影響全球能源與原物料供需，對我國之衝擊與政府因應之道」進行報告，並備質詢。由於央行周四也將召開今年第1季理監事會，在俄烏戰爭加重全球通膨，美國通膨率更再創新高，市場預期美國聯準會（Fed）本周一定會升息，台灣央行是否跟進也受到關注。而原本市場預期台灣可能6月才會啟動升息，現在受到俄烏戰爭影響，國內通膨壓力也大增，市場亦出現不同聲音，也不排除央行提前在3月就升息半碼的可能。
據了解，明日央行總裁楊金龍並不會出席經委會，改由副總裁嚴宗大代為出席，但根據央行出示的書面報告指出，台灣與俄國經貿關係並不緊密，加以對俄烏曝險部位不大，對台灣經濟影響溫和，金融業曝險尚在可控制範圍，倒是其帶來的通膨壓力較大。央行分析，在於俄羅斯遭國際制裁的影響範圍廣泛，且烏克蘭為東歐的穀倉，均可能造成原油及穀物等大宗商品供應受阻，價格大幅上漲，使高度仰賴大宗商品如原油、小麥、黃豆等進口的台灣面臨能源及食物類價格攀升情況，加劇國內通膨壓力，
央行認為，如果後續軍事衝突持續加劇，各國對俄國制裁範圍擴大，恐影響全球消費及投資信心，抑制全球景氣復甦力道，將可能透過貿易與供應鏈間接影響台灣。央行更假設在其他條件不變之下，今年布蘭特油價由主要機構2月預測的每桶83美元漲至110美元，將使今年國內通膨率增加0.5至0.7個百分點，經濟成長率降低0.3至0.4 個百分點。
不過，央行表示，目前政府已採行相關因應措施，如「油價平穩措施」的雙緩漲機制，還有減徵貨物稅等因應措施，可望穩定國內油價，提前採購黃豆、小麥、玉米，調降關稅及營業稅等，也可確保民生 物資量足價穩，有助維持國內物價穩定。央行還說，與主要國家比較，台灣經濟基本面佳，通膨率相對溫和，且外匯供給無虞，股匯市維持穩定，貨幣政策保有較大的靈活 運用空間，受俄烏事件衝擊應屬可控。
央行也強調將持續採行彈性匯率政策，密切掌握資金進出狀況， 適時調節以維持國內匯市穩定，並繼續關注俄烏衝突對經 濟活動的影響，審慎評估，採行妥適的貨幣政策因應，以達成維持物價穩定等法定職責。