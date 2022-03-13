《原子少年》驚見選手撞臉明星 「小坤達」現場合體本尊
繼女團選秀節目《菱格世代DD52》後，今年又有男團選秀節目《原子少年》即將登場，由知名製作人詹仁雄發起，邀請陳嘉樺（Ella）、坤達、周湯豪、田一德一同擔綱導師，要在80位小鮮肉裡，培育出優質男團。《原子少年》今（13）日舉辦首錄記者會，除了精采的開場舞表演之外，也安排7位擁有明星臉的團員們上台，其中來自地球的黃文廷剛好撞臉導師坤達，2人還在現場大方合體。
記者侯家瑜/台北報導
2022-03-13 15:40:08｜2022-03-13 15:45:26
在《原子少年》中，許多選手外型神似許多大咖偶像，包括賀軍翔、J.Sheon、李玉璽、吳亦凡、黃曉明、陳立農，其中選手黃文廷還恰好撞臉導師坤達，2人也特地在鏡頭前合影，迷人的臥蠶和小巧可愛的五官，確實有幾分神似，坤達被問到是否真的有像，他笑說有一點，黃文廷則羞赧地誇讚對方：「你還是比較帥。」
先前礙於疫情，讓許多《原子少年》的粉絲苦等已久，今天80位小鮮肉終於齊聚一堂，可以看到眾多男孩在舞台上，表演籌備已久的主題曲，乾淨的嗓音搭配誘惑力十足的笑容，舉手頭足都頗具架勢，畫面相當養眼，散發出青春男孩才有的獨特魅力，就連一旁的女主持人木木也害羞地說：「好香喔！」
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