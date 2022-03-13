藍營力挺！鄭運鵬：把蔣萬安當溫室花朵呵護是好是壞？
行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安，日前在立法院備質詢時針對303大停電交鋒，國民黨幾乎全員力挺蔣萬安。民進黨立委鄭運鵬今（13）日在臉書指出，把蔣萬安當作晚輩儲君、需要保護的溫室花朵看待，這對蔣的未來是好是壞？國民黨團應該再想想。
記者王敏旭／台北報導
2022-03-13 15:39:27｜2022-03-13 15:40:22
蔣萬安日前質詢指出，民進黨執政發生全國大停電，這恐怕與政策有關，更要蘇貞昌承諾未來不會再停電。蘇貞昌則回應，針對問題才是解決問題，不是用拍胸承諾的，這種政府過去看多了，國民黨從蔣萬安的祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，這才是最不負責任的政府。
鄭運鵬表示，現在立法院質詢是即問即答，不需要經過主席裁示，質詢和回答內容如何，各自被輿論評價。備詢人有回答的義務，質詢立委沒有回答備詢人提問的義務，也就是說蘇貞昌一定要回答，立委不需要回答，所以沒有反質詢這回事。
鄭運鵬說，質詢台和備詢台一樣大，沒有誰大誰小的問題、沒有誰輸誰贏的問題，只有權利義務和政治評價的問題。不過每次重大事件，國民黨團都要杯葛總質詢，國民黨團這種「你不聽我的，我就不和你講話」的邏輯實在孩子氣。
鄭運鵬指出，百年來，國民黨只要遇到蔣家就是無條件接受，老蔣小蔣做什麼都對，殺人迫害也都對。每次蔣萬安質詢受挫，國民黨團都揚言集體杯葛，其他立委自生自滅，對於蔣萬安的未來是好是壞，國民黨團應該再想想。